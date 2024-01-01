بدائل - Kudoboard
Sendoso
sendoso.com
تساعد Sendoso، منصة الإرسال الرائدة، الشركات على التميز من خلال منحها طرقًا جديدة للتعامل مع العملاء طوال رحلة المشتري.
&Open
andopen.co
إهداء أفضل للشركات التي تهتم. قم بتعزيز العلاقات وبناء الولاء عبر فرق المبيعات والتسويق والموارد البشرية وتجربة العملاء.
Tremendous
tremendous.com
أرسل المدفوعات الرقمية دوليًا على نطاق واسع. تسليم فوري، واسترداد خالي من الإحباط، ومئات من خيارات المكافآت. قم بشراء وإرسال وتتبع وإدارة وتمييز مدفوعاتك على منصتنا سهلة الاستخدام.
Karrot
karrotmarket.com
Karrot هو أكبر سوق مجتمعي محلي لشراء وبيع وتجارة الديكور المنزلي والأثاث والأزياء الجديدة والمستعملة والمزيد. انضم إلى مجتمعنا المتنامي الذي يضم أكثر من 10 ملايين مستخدم تم التحقق منهم!
Xoxoday
xoxoday.com
المكافآت والحوافز والمزايا والبنية التحتية للدفعات للشركات. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify عبارة عن منصة ديناميكية ومبتكرة عبر الإنترنت تُحدث ثورة في طريقة شراء الأشخاص لبطاقات الهدايا واستخدامها. نجحت هذه الشركة في دمج عالم العملات الرقمية مع بطاقات الهدايا الإلكترونية، مما يوفر طريقة آمنة وسريعة ومباشرة لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.
SWAG.EU
swag.eu
تقوم SWAG.EU بإنشاء تجارب منتجات استثنائية تساعد في الارتقاء بعلامتك التجارية. نحن نصمم ونصدر ونصنع ونوزع منتجات شخصية عالية الجودة.... ونحن سريعون. نحن نفخر بكوننا شريكك المفضل لتلبية جميع احتياجاتك المخصصة في أوروبا. نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة وموقعنا الإلكتروني يجعل من السهل ع...
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية ومكافأة العملاء المخلصين طوال دورة حياتهم.
Wellable
wellable.co
تساعد منصة Wellable's Wellness المؤسسات على بناء برامج جذابة لعافية الموظفين، ورفع مستوى تجربة الموظفين، وتحويل الثقافات
Snappy
snappy.com
Snappy عبارة عن منصة متكاملة لتقديم الهدايا للمؤسسات، تستخدم قوة الخبرة والبهجة لربط الأشخاص حول العالم.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu هي المنصة الوحيدة المصممة لمقدمي خدمات MSP التي تجمع بين CSAT وNPS والتعرف على الموظفين واللعب. تتبع المقاييس الأكثر أهمية لزيادة مشاركة الموظفين ورضا العملاء وإبرام المزيد من الصفقات!
BHN Rewards
bhnrewards.com
يعد BHN Rewards (المعروف سابقًا باسم Rybbon) الحل الشامل لإرسال برامج المكافآت الرقمية وتتبعها وإدارتها. مع BHN Rewards، من السهل دمج مكافآت تلقائية من العلامات التجارية الشهيرة - بما في ذلك Amazon وVisa وMastercard - لتعزيز المشاركة وزيادة معدلات الاستجابة وإنشاء التعرف على العلامة التجارية والولاء...
TruCentive
trucentive.com
تساعد TruCentive، وهي منصة متكاملة لتحقيق الحوافز وتقديم المكافآت، الشركات على التميز من خلال منحها طرقًا جديدة للتعامل مع موظفيها وشركائها وعملائها. من خلال دمج التسليم الرقمي لبطاقات الهدايا الإلكترونية والبضائع وتسليم الأموال، تعمل الشركات على زيادة فعالية برامجها الحالية وتحسين العلاقات. مع أكثر...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
لدى eGifter RewardsTM العديد من الطرق المختلفة لشراء بطاقات الهدايا، بما في ذلك شراء بطاقات الهدايا بكميات كبيرة وتسليمها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). توفر منصة بطاقات الهدايا الخاصة بنا إعدادًا سهلاً للحساب وتقارير قوية حتى تتمكن من تحسين كل عملية شراء. قم بشراء بطاقات الهدايا بكميات كبيرة باست...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram عبارة عن منصة عالمية مجانية تساعد الشركات على إرسال بطاقات الهدايا وبطاقات الدفع المسبق بالتصميم والشعار والرسالة المخصصة التي اختاروها في دقائق. بناءً على فكرة الاختيار، يمكن للمستلمين أن يقرروا مكان استرداد Giftogram الخاص بهم من المئات من تجار التجزئة الأكثر شهرة اليوم. نحن في مهمة لمسا...
Awardco
award.co
تعمل Awardco على تعزيز الإنتاجية وتقليل الإنفاق وبناء الثقافة من خلال التقدير والمكافآت القائمة على القيمة. قم بالوصول إلى أكبر شبكة مكافآت على هذا الكوكب واحصل على دعم الامتثال الضريبي لمكافآت موظفيك من خلال شراكات Awardco الفريدة مع Amazon Business وDeloitte. استمتع ببرامج التعرف على الدولار مقابل...
CorporateGift.com
corporategift.com
"هدية الشركات" عبارة عن منصة هدايا تم تطويرها من أجل وضع الهدايا البرنامجية المستمرة في الاعتبار. قم بالتسوق، والتخزين، وإعداد كل شيء مرة واحدة، ثم زيادة المشاركة في دقائق. تم تشكيل حلنا حول 3 ركائز - مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات لضمان رضا المتلقي، والتكنولوجيا المتقدمة والأتمتة للتحكم السلس في ...
SwagUp
swagup.com
SwagUp هو النظام الأساسي الوحيد لإدارة Swag. نحن نؤمن بأن الغنيمة قوية بشكل لا يصدق، ولكنها أيضًا معقدة الاستخدام بشكل لا يصدق. يتمحور كل ما نقوم به حول جعل عملية إنشاء المنتجات وشحنها بسيطة قدر الإمكان. تمنحك منصتنا القدرة على إدارة تصميم المنتجات وإنشائها وشرائها وإدارة المخزون والتوزيع المبسط وال...
Stadium
bystadium.com
يجعل Stadium تقديم الهدايا والمكافآت والغنائم الجماعية العالمية أمرًا بسيطًا وشخصيًا، بغض النظر عن الحجم أو المسافة. نحن نسمح للمستلمين في جميع أنحاء العالم باختيار ما يريدون ومكان إرساله، مما يزيل التخمين ويزيد من تأثير كل عملية تبادل. سواء كنت تشكر العملاء أو الموظفين الجدد، فإن Stadium هو النظام ...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot هي المنصة الرائدة في مجال الألعاب والابتكار لقادة تمكين المبيعات. قم بإدارة ميزانيات المليون دولار بسهولة، وأرسل آلاف المكافآت في ثوانٍ، وامنح فريقك أفضل هدية على الإطلاق، وهي القدرة على اختيار جائزتهم. تتبع المشاركة من خلال حملاتك التسويقية الداخلية واحصل على ملكية مبادرات تمكين المب...
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash هي أسهل طريقة لإرسال وإدارة واستلام بطاقات الهدايا لموظفيك أو شركائك أو مستخدميك. من خلال خيارات بطاقات الهدايا الإلكترونية والمحفظة الرقمية والمنصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) السهلة، لا توجد طريقة أسهل لإسعاد المستخدمين!
RepeatMD
repeatmd.com
بيع المزيد من الخدمات ذات هامش الربح المرتفع مع مكافآت الهاتف المحمول. يساعد برنامج RepeatMD شركات الأدوية ومقدمي الخدمات التجميلية على الاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الولاء وتمويل المرضى.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
في Prezzee، تتمثل مهمتنا في تحويل مشهد الهدايا من خلال إنشاء تواصل بشري من خلال لحظات الهدايا الرقمية الرائعة. نحن نؤمن بأن الإهداء يجب أن يكون دائمًا سحريًا لكل من المرسل والمتلقي، حيث نحقق الهدف بالهدية المناسبة وتجربة رائعة للعملاء - في كل مرة. نعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون من السهل إرسال هدية في أ...
Prezzee
prezzee.com.au
في Prezzee، تتمثل مهمتنا في تحويل مشهد الهدايا من خلال إنشاء تواصل بشري من خلال لحظات الهدايا الرقمية الرائعة. نحن نؤمن بأن الإهداء يجب أن يكون دائمًا سحريًا لكل من المرسل والمتلقي، حيث نحقق الهدف بالهدية المناسبة وتجربة رائعة للعملاء - في كل مرة. نعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون من السهل إرسال هدية في أ...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepayify هو موقع ويب رائد لبطاقات الهدايا الرقمية تم إنشاؤه في يوليو 2018. نحن متخصصون في تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من بطاقات الهدايا الرقمية من أفضل العلامات التجارية الوطنية، بما في ذلك Google Play وiTunes وStarbucks وNordstrom والمزيد. في Prepayify، نحن نؤمن بتقديم تجربة شراء سلسة وخالية من ال...
Pazcare
pazcare.com
بطاقة واحدة للوصول إلى جميع البدلات (الطعام، الوقود، الاتصالات، الهدايا، التعلم والتطوير والمزيد) التي يقدمها أصحاب العمل. امنح موظفيك أقصى قدر من إمكانية الوصول إلى مزاياهم الضريبية وتخطيط النفقات الشهرية مع Pazcard. سواء كنت تطلب الطعام من خلال Zomato أو تشتري البقالة من متجر متعدد الأقسام قريب من...
Offiga
offiga.com
Offiga هي أول لوحة معلومات خاصة بإهداء المؤسسات في الهند تعمل على تبسيط عملية تقديم الهدايا للشركات بجميع أحجامها. وهو يقدم مجموعة من الميزات بما في ذلك تتبع الحالة في الوقت الفعلي لجميع الطلبات، وإدارة عناوين الموظفين أو العملاء، وتنزيل ملخص لحالات الطلب والعديد من الميزات القادمة! بفضل واجهتها سهل...
HiThrive
hithrive.com
أسهل طريقة للتعرف على الموظفين ومكافأتهم. متكامل مع Slack وMicrosoft Teams لزيادة التقدير والمشاركة. الاعتراف الهادف بأن فريقك سيقدره.
Giftly
giftly.com
تعمل شركة Giftly على إحداث ثورة في الطريقة التي يقدم بها الأشخاص الهدايا ويتلقونها. تعمل شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو على تغيير سوق بطاقات الهدايا بقيمة 100 مليار دولار سنويًا من خلال جعل بطاقات الهدايا أكثر شخصية وقابلة للتخصيص وجميلة وممتعة من أي وقت مضى.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet عبارة عن منصة لمشاركة الموظفين ومكافآتهم تتيح لك بسهولة تقديم الشكر والتهاني والوداع والعمل الرائع وغير ذلك الكثير لفريقك. يقدم PerkSweet عملية مكافآت واسترداد بديهية، وبطاقات جماعية رقمية غير محدودة، وقدرات شبكية آلية. يسمح PerkSweet لشركتك بالإنفاق مباشرة على الموظفين وإظهار اهتمامك بفري...