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بدائل - KuCoin Trade

Binance

Binance

binance.com

تبادل العملات المشفرة Binance - نحن ندير أكبر بورصة للبيتكوين في العالم وبورصة العملات المشفرة البديلة في العالم من حيث الحجم

Coinbase

Coinbase

coinbase.com

Coinbase هي بورصة عملات رقمية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. إنهم يتوسطون في تبادلات Bitcoin وBitcoin Cash وEthereum وEthereum Classic وLitecoin وTezos وغيرها الكثير، مع العملات الورقية في حوالي 32 دولة، ومعاملات البيتكوين وتخزينها في 190 دولة حول العالم.

Bybit

Bybit

bybit.com

Bybit هي منصة تداول Bitcoin وEthereum الأكثر أمانًا والأسرع والأكثر شفافية وسهولة في الاستخدام، حيث تقدم عقودًا دائمة للعملات المشفرة

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

KuCoin هي بورصة العملات المشفرة الأكثر تقدمًا وأمانًا لشراء وبيع Bitcoin وEthereum وLitecoin وTRON وUSDT وNEO وXRP وKCS والمزيد.

Crypto.com Exchange

Crypto.com Exchange

crypto.com

يتم تشغيل Crypto.com Exchange بواسطة CRO، مع سيولة عميقة ورسوم منخفضة وأفضل أسعار تنفيذ، يمكنك تداول العملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin وEthereum على منصتنا بأفضل تجربة. Crypto.com في مهمة لتسريع انتقال العالم إلى العملة المشفرة. من خلال تطبيق Crypto.com للهاتف المحمول وExchange، يمكنك شراء أكثر ...

Coinbase Pro

Coinbase Pro

coinbase.com

بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة. تداول البيتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH)، والمزيد مقابل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. دعم FIX API وREST API. قم بإيداع الأموال بسهولة عبر Coinbase، أو التحويل البنكي، أو التحويل البنكي، أو محفظة العملة المشفرة.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

برو ويب: منصة برو للمتداولين المحترفين: الأقوى والأكثر سهولة في الاستخدام منصة التداول القائمة على HTML في الهند.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

CoinDCX هي أكبر بورصة للعملات المشفرة وأكثرها أمانًا في الهند، حيث يمكنك شراء وبيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بسهولة.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) هي منصة تداول عملات مشفرة متقدمة تقدم العديد من العقود الآجلة ذات الرافعة المالية التي يتم شراؤها وبيعها بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. بدلاً من العملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى، تتعامل KuCoin Futures مع Bitcoin/ETH فقط، وجميع الأرباح والخسائ...

Kraken

Kraken

kraken.com

شراء Bitcoin & Crypto اشترك اليوم واشتري أكثر من 50 عملة مشفرة في دقائق. ابدأ بمبلغ لا يقل عن 10 دولارات.

FTX

FTX

ftx.com

بورصة مشتقات العملات المشفرة FTX، التي أنشأها المتداولون، للمتداولين. يمكنك شراء وبيع العقود الآجلة لـ BTC وETH وUSDT وBNB والعقود الآجلة للمؤشر برافعة مالية تصل إلى 101x.

Binance.US

Binance.US

binance.us

تداول أكثر من 40 عملة مشفرة واستمتع بأقل رسوم تداول في أمريكا، من الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول الخاص بك.

Blockchain.com

Blockchain.com

blockchain.com

الطريقة الأكثر شيوعًا في العالم لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة. موثوق به من قبل الملايين منذ عام 2011 مع ما يزيد عن 1 تريليون دولار في معاملات العملات المشفرة.

OKX

OKX

okx.com

قم بشراء BTC وETH والمزيد على OKX، إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة - استكشف Web3، واستثمر في DeFi وNFTs. سجل الآن واختبر مستقبل التمويل.

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

دلتا هي بورصة مشتقات العملات المشفرة #TradersFirst. نحن نقدم سيولة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام 365 عامًا، وتنفيذًا سريعًا، ورسومًا منخفضة، وأمانًا على مستوى المؤسسات.

Crypto.com NFT

Crypto.com NFT

crypto.com

Crypto.com NFT هو سوق NFT مخصص للمدعوين فقط حيث يمكنك اكتشاف المقتنيات الرقمية الحصرية ورموزها غير القابلة للاستبدال.

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

بورصة مشتقات العملات المشفرة رقم 1 في العالم.

Gemini

Gemini

gemini.com

شراء البيتكوين والعملات المشفرة على الفور! Gemini عبارة عن منصة بسيطة وأنيقة وآمنة لبناء محفظة العملات المشفرة الخاصة بك.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

FTX US Cryptocurrency Exchange بورصة العملات المشفرة ذات الدرجة المؤسسية، تم إنشاؤها بواسطة المتداولين من أجل المتداولين. شراء وبيع BTC، ETH، USDT، DOGE. تداول بالهامش 10x وإيداعات ورقية سهلة.

Upbit

Upbit

upbit.com

Upbit هي بورصة عملات مشفرة كورية جنوبية تأسست في عام 2017. وتديرها شركة Dunamu، وهي واحدة من الشركات الناشئة الأعلى قيمة في كوريا الجنوبية.

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