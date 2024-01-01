Kualitee

Kualitee

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الموقع الإلكتروني: kualitee.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kualitee على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kualitee عبارة عن منصة لإدارة الاختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تبسيط عمليات الاختبار الخاصة بهم وتقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع. وهو يقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك إدارة حالة الاختبار وتنفيذ الاختبار وإدارة العيوب وإعداد التقارير والتحليلات. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي Hootie بإنشاء حالات اختبار بناءً على قصص المستخدم وسيناريوهات الاختبار. من خلال إمكانية التتبع القوية، تجعل Kualitee من السهل العثور على الأخطاء وإصلاحها، بحيث يصبح برنامجك هو الأفضل على الإطلاق. يمكنك الاختيار بين الخطط السحابية أو المحلية والتكامل مع مجموعة من الأدوات البرمجية الرائدة الأخرى. يتميز Kualitee بأنه قابل للتطوير والتخصيص بشكل كبير، مما يجعله مثاليًا للفرق من جميع الأحجام.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: kualitee.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kualitee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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