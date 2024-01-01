Kualitee عبارة عن منصة لإدارة الاختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تبسيط عمليات الاختبار الخاصة بهم وتقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع. وهو يقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك إدارة حالة الاختبار وتنفيذ الاختبار وإدارة العيوب وإعداد التقارير والتحليلات. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي Hootie بإنشاء حالات اختبار بناءً على قصص المستخدم وسيناريوهات الاختبار. من خلال إمكانية التتبع القوية، تجعل Kualitee من السهل العثور على الأخطاء وإصلاحها، بحيث يصبح برنامجك هو الأفضل على الإطلاق. يمكنك الاختيار بين الخطط السحابية أو المحلية والتكامل مع مجموعة من الأدوات البرمجية الرائدة الأخرى. يتميز Kualitee بأنه قابل للتطوير والتخصيص بشكل كبير، مما يجعله مثاليًا للفرق من جميع الأحجام.

الموقع الإلكتروني: kualitee.com

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