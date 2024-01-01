قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

KTern.AI هو شريك SAP Spotlight مع رؤية لإلهام وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي المتمركز حول SAP كخدمة (DXaaS). من خلال منصة DXaaS Automation Platform، تضمن KTern.AI النجاح في استثمارات SAP لعملاء وشركاء المؤسسات. KTern.AI هي شركة عالمية رائدة في تقديم مكان عمل رقمي سحابي معرفي صناعي مع ذكاء معرفي قبلي وأتمتة مفرطة تعتمد على البيانات. يعمل KTern.AI على تبسيط الجهود المبذولة في تقييمات SAP، والمجالات الجديدة، والتحويل، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، والترقيات ومشاريع AMS، والاختبار، وتكييف التعليمات البرمجية المخصصة واستخراج تأثير التغيير. توفر KTern.AI قيمة أتمتة مستمرة في دورات التحول الرقمي الشاملة لـ SAP، مما يؤدي إلى تحويلات متسارعة 7 مرات مع تقليل الجهد الإجمالي بنسبة 24%. تقدم KTern.AI 5 تدفقات للأتمتة الرقمية لتعزيز معدل نجاح التحولات الرقمية لـ SAP في المؤسسات: (1) الخرائط الرقمية - تخطيط تحويلات SAP الخاصة بك، مدفوعة بتقييمات سريعة وشاملة (2) المشاريع الرقمية - ضمان الإدارة الإنتاجية في تحويل SAP الخاص بك المشاريع ذات الكفاءة عن بعد (3) العملية الرقمية - قم بتنسيق دورة حياة عملية SAP الخاصة بك باستخدام قاعدة المعرفة القبلية والخبرة التي تقودها النزاهة (4) المعامل الرقمية - احصل على التحكم المطلق وتأكد من موثوقية عملك من خلال معلومات اختبار SAP (5) المناجم الرقمية - تجنب تعطل الأعمال مع الإصدارات الخالية من المخاطر والاختبارات المحسنة وSAP DevOps الذكية، يمكنك الاتصال بنا من خلال: https://ktern.com/contact البريد الإلكتروني: [email protected]

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