بدائل - Krotos

Zencastr

zencastr.com

تم تصميم Zencastr ليتم تشغيله مباشرة في متصفحك حتى تتمكن من التسجيل في أي مكان دون تثبيت أي شيء. كل ما على ضيوفك فعله هو النقر على رابط الدعوة.