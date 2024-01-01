بدائل - KrispCall
Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone هو الهاتف البسيط والتعاوني للشركات. تم تصميمه ليكون بديهيًا وفعالاً، وهو عبارة عن حل مكالمات ومراسلة سحابي موثوق وقوي يعمل على تغيير الطريقة التي يدير بها فريقك علاقات العملاء وجهات الاتصال. بفضل عمليات التكامل العميقة وقابلية التكوين، يساعد OpenPhone الشركات على تسخير الإنتاجية ورفع مستوى...
Twilio
twilio.com
يعمل Twilio على تعزيز مستقبل الاتصالات التجارية، مما يتيح دمج الهواتف وVoIP والمراسلة في برامج الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول. نحن نعتني بأجهزة الاتصالات الفوضوية ونكشف عن واجهة برمجة التطبيقات السحابية المتاحة عالميًا والتي يمكن للمطورين التفاعل معها لبناء أنظمة اتصالات ذكية ومعقدة. مع زيادة أو ...
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى الع...
MightyCall
mightycall.com
تم إنشاء مركز اتصال MightyCall بواسطة فريق يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاتصالات الهاتفية الافتراضية، ويتكيف بسهولة مع سير عمل عملك. تضمن إعداداتنا القابلة للتخصيص أن الحل يناسب احتياجاتك الفريدة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصال وتحسين الإيرادات. السمات المميزة: توفر أدوات تقديم الملاحظات في الو...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva هي شركة Unified CXM التي توفر حلول تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تقوم Nextiva بتشغيل أكثر من 100000 شركة ومليارات المحادثات كل عام من خلال منصة تجربة العملاء الشاملة الخاصة بها. من مركز اتصالات واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تعمل Nextiva على تغيير الطريقة التي تتفاعل بها الشركات م...
GoTo
goto.com
يعد GoTo Meeting رائدًا في مجال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت للشركات حول العالم، ويأتي الآن كجزء من GoTo Connect، وهو برنامج اتصالات شامل مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. إن حل الاجتماعات، المتوفر للشراء بشكل مستقل، يحظى بثقة الملايين من الأشخاص يوميًا للتواصل والتعاون الافتراضي في الوقت الفعلي. احصل...
CallHippo
callhippo.com
CallHippo هو نظام هاتف أعمال من الجيل التالي يساعدك على التواصل مع عملائك. يعد CallHippo سهل الاستخدام مع توفير وظائف قوية مع ميزات متقدمة مثل Power Dailer والتوزيع التلقائي للمكالمات. تعمل تقاريرنا الشاملة وعمليات التكامل السلسة على تمكين فرق المبيعات والخدمة من إجراء محادثات فعالة مع العملاء. توفر...
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Ring4
ring4.com
نظام الهاتف التجاري السهل والميسور التكلفة عبر الإنترنت. قم بإعداد رقم هاتف عملك في 30 ثانية وقم بإجراء المكالمات والرسائل النصية ومؤتمرات الفيديو في السحابة. قل وداعًا لبطاقات SIM الإضافية وخطط البيانات والخطوط الأرضية المكلفة.
Grasshopper
grasshopper.com
كن أكثر احترافية وابق على اتصال مع Grasshopper، نظام الهاتف الافتراضي المصمم لرواد الأعمال والشركات الصغيرة. يعمل Grasshopper تمامًا مثل نظام الهاتف التقليدي، ولكنه لا يتطلب أي أجهزة، وتتيح لك تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب لدينا التواصل من أي مكان تتم فيه الأعمال - على هاتفك الخلوي، أو في المكت...
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work هو مركز تعاون شامل للهاتف والفيديو والمراسلة. فهو يوفر تجارب اتصال وتعاون موحدة وقوية وآمنة لكل موظف، مع سهولة القيام بالمزيد من أي مكان وعلى أي جهاز. يعمل برنامج 8x8 Work على رفع جودة وموثوقية نظام اتصالات عملك: - امنح عملك ميزة تنافسية من خلال نظام هاتف حديث قائم على السحابة. تغطية عالمية...
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Ooma Office
ooma.com
Ooma Office هو حل VoIP للأعمال الحائز على جوائز وسهل الاستخدام وبأسعار معقولة لأي شركة بأي حجم. سواء كان لديك 2 أو 20 أو 200 موظف، توفر Ooma ميزات صوتية وتعاونية متقدمة تتسم بالمرونة والقابلة للتطوير. في المتوسط، يوفر العملاء 50% مع Ooma Office مقارنة بالسعر الشهري الذي يقدمه مقدمو الخدمة الآخرون لك...
Textr Team
textrapp.com
Textr Team هو تطبيق للرسائل النصية والمكالمات التجارية يسمح لفريقك بالتواصل على منصة واحدة عبر أي جهاز. ممتاز للمالكين الفرديين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة. احصل على أرقام محلية متعددة من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بما في ذلك الأرقام المجانية لشركتك واحضر أعضاء فريقك للاتصال وإرسا...
Ringover
ringover.com
Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات سهل الاستخدام (المكالمات، الرسائل النصية القصيرة، مكالمات الفيديو، رسائل البريد الإلكتروني...)، مصمم لتعزيز تجربة عملائك وزيادة مبيعاتك. امنح عملائك والمحتملين تجربة مخصصة وعزز إنتاجية فرق المبيعات وخدمة العملاء لديك بفضل الواجهة البديهية وسهلة الإدارة. تس...
iPlum
iplum.com
iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...
Cloudtalk
cloudtalk.com
اجعل تجربة العملاء (CX) أعظم ميزة لك مع برنامج الاتصال التجاري الخاص بـ CloudTalk. اتصل مباشرة باستخدام CloudTalk، وتمتع بالوصول إلى جميع بيانات العملاء، وقم بأتمتة المهام. اكتشف مستقبل مكالمات الأعمال مع CloudTalk. يمكنك الوصول إلى أكثر من 160 رقمًا دوليًا، وزيادة كفاءة الاتصال بنسبة تصل إلى 87%، و...
Sonetel
sonetel.com
احصل على رقم هاتفك المحلي في أي مدينة أو بلد تختاره. الرد على المكالمات في أي مكان. من 1.79 دولارًا شهريًا.
Telnyx
telnyx.com
Telnyx عبارة عن منصة اتصالات واتصال من الجيل التالي تقدم خدمات على مستوى شركات الاتصالات على شبكة IP عالمية خاصة. تعني بوابة التحكم في المهمة البسيطة وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا أنه يمكنك دمج الصوت والمراسلة والفاكس واللاسلكي والتخزين والاستدلال والمزيد في تطبيقاتك بسهولة. يتمتع كل عميل ...
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze هو حل هاتفي معاصر يأتي مزودًا بميزات تجعله بيئة اتصال شاملة للشركات الصغيرة. فهو يسمح بإنشاء أرقام هواتف جديدة أو منافذ الأرقام الموجودة، والمكالمات واستقبال المكالمات وكذلك الرسائل، وإضافة تعليقات الأعضاء الخاصة إلى الجداول الزمنية للعملاء. الكل في صندوق بريد وارد مشترك واحد. الاختيار الإ...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع الأموال. تتيح لك ...
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone هو مزود خدمة هاتف أعمال قائم على السحابة، ويساعد الشركات على تحسين الأداء من خلال أدوات uCaaS القوية. لقد أحدثت net2phone، التي تحظى بثقة العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، ثورة في سوق الاتصالات عن طريق تقديم حلول الهاتف عالية الجودة ومجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة والدعم الفني المح...
Zadarma
zadarma.com
توفر Zadarma حلاً شاملاً للاتصالات الصوتية للشركات من جميع الأحجام. من الأرقام الافتراضية في أكثر من 100 دولة وCloud PBX المجاني إلى CRM المجاني وتتبع المكالمات والعديد من أدوات مواقع الويب - يمكنك إنشاء نظام هاتف العمل الخاص بك بالكامل في غضون بضع دقائق وبأسعار جذابة.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتفي قائم على السحابة متعدد القنوات ومنصة لمشاركة العملاء مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج Aloware في تكامله مع العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل HubSpot وPipedrive وZoho على سبيل المثال لا الحصر، وقنوات الاتصال، ...
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط...
Truly
truly.co
تقديم أول منصة لتحسين عمليات المبيعات لـ Salesforce، دون الحاجة إلى إدخال بيانات يدويًا للممثل. على عكس أدوات المبيعات التي تسهل على المندوبين تحديث إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن هذا يلغي الحاجة تمامًا. - منتج الالتقاط الحقيقي (البريد الإلكتروني، الصوت، اجتماعات الويب، الرسائل النصية القصيرة) يلتق...