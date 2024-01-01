بدائل - KrispCall

Truly

truly.co

تقديم أول منصة لتحسين عمليات المبيعات لـ Salesforce، دون الحاجة إلى إدخال بيانات يدويًا للممثل. على عكس أدوات المبيعات التي تسهل على المندوبين تحديث إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن هذا يلغي الحاجة تمامًا. - منتج الالتقاط الحقيقي (البريد الإلكتروني، الصوت، اجتماعات الويب، الرسائل النصية القصيرة) يلتق...