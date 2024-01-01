KP.UA

KP.UA

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الموقع الإلكتروني: kp.ua

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KP.UA على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر لك KP.UA الأخبار الحالية من أوكرانيا والعالم، والسياسة، والاقتصاد، وأخبار الرياضة، والمجتمع، وتقارير الفيديو، وما إلى ذلك. منذ 25 عامًا، ونحن نكتب الأخبار التي لن تغفو حتى تناقشها معنا عائلتك أو أصدقائك. نترجم إلى اللغة البشرية جميع المواضيع المعقدة وغير المفهومة. نروي قصصًا مملة عن الأوكرانيين العاديين التي تجعلك ترغب في البكاء أو الضحك.

الموقع الإلكتروني: kp.ua

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KP.UA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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