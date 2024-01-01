بدائل - Koxy AI
Appsmith
appsmith.com
توقف عن التعامل مع البيانات، والبحث عن مكتبة React المثالية، وترميز كل شيء من الصفر. أنشئ أدوات داخلية بشكل أسرع 10 مرات باستخدام Appsmith.
Hasura Cloud
hasura.io
تمنحك Hasura واجهات برمجة تطبيقات GraphQL وREST الفورية على مصادر البيانات الجديدة والحالية. قم بتوصيل Hasura ببياناتك واحصل على واجهات برمجة التطبيقات في أقل من دقيقة.
Presto API
prestoapi.com
تعد PrestoAPI واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والمعتمدة على السحابة لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.
BuildShip
buildship.com
BuildShip عبارة عن أداة إنشاء خلفية مرئية ذات كود منخفض تتيح لك شحن واجهات برمجة التطبيقات والوظائف المجدولة والوظائف السحابية الخلفية على الفور. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء عقد سير العمل الخاصة بك، والاتصال بأي أداة وقاعدة بيانات وإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقاتك. يتم دعم Build...
Syncloop
syncloop.com
Syncloop عبارة عن منصة تطوير API مرئية تساعد المطورين على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات بشكل أسرع وأسهل. وهو يدعم ميزات متنوعة مثل الوحدات الأساسية ووظائف cron وتعزيز البنيات والتعاون الجماعي وخدمات التغليف والبيئات السحابية. يقدم Syncloop أيضًا خطط تسعير مختلفة لعمليات النشر المشتركة والمخصصة والمؤس...
Jetic
jetic.io
Jetic عبارة عن منصة سحابية لواجهة برمجة التطبيقات وتكامل التطبيقات تعتمد على Apache Camel، مما يمكّن المطورين من هندسة وتقديم وصيانة واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات القابلة للتطوير.