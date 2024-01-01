コトバンク

コトバンク

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الموقع الإلكتروني: kotobank.jp

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من コトバンク على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خدمة تتيح لك البحث عن معاني المصطلحات دفعة واحدة من قواميس وموسوعات وقواعد بيانات موثوقة للغاية يوفرها الناشرون وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: kotobank.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ コトバンク. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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