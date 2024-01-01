قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تتبع الحركات على نطاق ملليمتر من الفضاء. في KorrAI، نقوم بقياس حركة الأرض (هبوط الأرض) من الأقمار الصناعية، وتحديد المخاطر قبل أن تصبح كارثة. نحن نقدم خرائط مخاطر سريعة ودقيقة لمختلف الصناعات، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في مناخ متغير.

الموقع الإلكتروني: korrai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KorrAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.