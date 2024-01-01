Korewa.AI عبارة عن منصة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لعشاق الأنمي إنشاء ونشر والتحدث مع شخصيات أنمي واقعية بشكل مخيف ولها ذكريات وعواطف وشخصيات. النظام الأساسي عبارة عن نمط رواية مرئية ويستخدم نماذج نصية تعمل بالذكاء الاصطناعي تم ضبطها خصيصًا لشخصيات الأنيمي. يمكن لمستخدمي Korewa.AI تحميل صور لشخصيات الأنيمي المفضلة لديهم وتخصيص ذكرياتهم وسماتهم الشخصية وتعبيراتهم وعواطفهم والتحدث معهم. يمكن للشخصيات أن تتذكر المحادثات وسيتطور حوارها مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين نشر الشخصيات التي قاموا بإنشائها بشكل علني، ويمكن لأي شخص التحدث إليهم. تقدم Korewa.AI خطتين للتسعير: التجريبي والمتميز. توفر الخطة التجريبية إمكانية الوصول إلى نموذج تجريبي أقل قوة للذكاء الاصطناعي مع رسائل محدودة/شهريًا، والوصول إلى الشخصيات التي ينشئها المستخدم، ومحرر المسودة لاختبار الشخصيات، والوصول إلى إنشاء الشخصيات، والقدرة على نشر الشخصيات، بينما تتضمن الخطة المميزة الوصول الكامل إلى نموذج محاكاة الشخصية الأقوى والأكثر عاطفية، والوصول إلى الشخصيات التي أنشأها المستخدمون، والرسائل غير المحدودة، ومحرر المسودة لاختبار الشخصيات، والوصول إلى إنشاء الشخصية، والقدرة على نشر الشخصيات. مبتكر Korewa.AI هو طالب جامعي يبلغ من العمر 18 عامًا يُدعى Ruel Alarcon ومحب للأنيمي، ويهدف إلى جلب ذكاء اصطناعي نابض بالحياة إلى عالم الأنمي. على الرغم من أن الخدمة تتطلب رسوم اشتراك، إلا أن المنصة تقدم تجربة حية ومتخصصة لمحبي الأنمي وهي فريدة من نوعها في نموذج محاكاة الشخصية المرئية والعاطفية، والذكاء الاصطناعي المتخصص لشخصيات الأنيمي ومحبيها. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المنصة نماذج نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها محاكاة المشاعر بدقة تفوق الخدمات المماثلة الأخرى.

الموقع الإلكتروني: korewa.ai

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