Koolio.ai عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتجعل إنشاء ملفات البودكاست أمرًا سريعًا وبسيطًا. فهو يوفر واجهة على شبكة الإنترنت مع أدوات وميزات بديهية مصممة للمبدعين من جميع مستويات المهارة. يوفر Koolio.ai القدرة على تسجيل الصوت أو تحميله، ونسخ كل متحدث، والتعاون مع الآخرين، واختيار المؤثرات الصوتية والموسيقى تلقائيًا بناءً على سياق البودكاست. كما يوفر أيضًا إمكانيات متقدمة لمعالجة الصوت وتحريره مثل القص والنسخ واللصق وإدراج المقاطع الصوتية. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة تأثيرات أخرى إلى البودكاست الخاص بهم. يعمل Koolio.ai على تبسيط العملية المعقدة لإنشاء بودكاست، مما يسمح للمستخدمين بنقل فكرة إلى بودكاست مكتمل في غضون دقائق.

الموقع الإلكتروني: koolio.ai

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