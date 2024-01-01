بدائل - KolayBi
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تفيد شركة Forrester, Inc. أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك، داستن موسكوفي...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
Wave
waveapps.com
Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent هي شركة برمجيات محاسبة قائمة على السحابة ومقرها في إدنبرة، اسكتلندا.
Deskera
deskera.com
برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك
sevDesk
sevdesk.de
مع sevDesk، يمكنك حفظ مستنداتك رقميًا بسهولة ووضوح. يقوم برنامج المحاسبة الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء فاتورة فائض الإيرادات لك.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Sage Accounting
sage.com
سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.
Crunch
crunch.co.uk
مزيج مثالي من برامج المحاسبة البسيطة ونصائح الخبراء والخدمة الرائعة من المحاسبين القانونيين المعتمدين للعاملين لحسابهم الخاص والمقاولين والشركات الصغيرة.
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم خصيصًا لأصحاب الأعمال وفرق المبيعات الخاصة بهم.
Pennylane
pennylane.tech
بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.
Wafeq
wafeq.com
برنامج محاسبة قوي للشركات ذات التفكير المستقبلي. أرسل الفواتير وأوامر الشراء، وقم بإدارة مخزونك وكشوف المرتبات الخاصة بك، واحصل على العشرات من التقارير المالية، وقم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين. الكل في واحد البرمجيات.
Zybra
zybra.in
برنامج محاسبة ضريبة السلع والخدمات (GST) سريع وسهل لعملك. أسرع برامج وتطبيقات المحاسبة نموًا في الهند للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
TopNotepad
topnotepad.com
عروض أسعار بسيطة عبر الإنترنت، برامج محاسبة الفواتير للشركات الصغيرة. قم بإنشاء عروض أسعار وفواتير ونفقات تسجيل لا لبس فيها وتتبع الالتزامات الضريبية.
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل).
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul عبارة عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت سهل الاستخدام لتتمكن من العمل مع المحاسب الخاص بك. قم بتنظيم المبيعات واستلام المدفوعات بشكل أسرع وإصدار الفواتير والتحكم في شركتك في مكان واحد.
Akaunting
akaunting.com
منصة محاسبة مفتوحة المصدر تساعد الشركات الصغيرة على إدارة الفواتير والودائع وتفاعلات العملاء والمزيد.
QuickFile
quickfile.co.uk
برنامج محاسبة سحابي بسيط وبديهي للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.
Munim
themunim.com
أفضل برامج المحاسبة في الهند. استمتع بتجربة الإصدار الأكثر أمانًا للمحاسبة مع أفضل برامج المحاسبة في الهند. إنها أكثر من مجرد فواتير ضريبة السلع والخدمات والمخزون والمحاسبة. يمكنك توفير وقتك وأموالك بنقرة واحدة فقط.
Pandle
pandle.com
Pandle عبارة عن محاسبة سحابية مجانية وسهلة وفعالة تستهدف الشركات الصغيرة.
Akounto
akounto.com
برنامج محاسبة متنقل عبر الإنترنت لإدارة كتبك وحساباتك وضرائبك ولتوسيع نطاق أعمالك بكفاءة. قم بتبسيط المحاسبة والكتب الخاصة بك مع Akounto
Clear Books
clearbooks.co.uk
برنامج محاسبة عبر الإنترنت يمنح الشركات الصغيرة الموجودة في المملكة المتحدة شعورًا رائعًا وهادئًا ومسيطرًا. توفر Clear Books طريقة أسهل لإدارة الشؤون المالية لأعمالك. إنه برنامج محاسبة عبر الإنترنت سهل الاستخدام مصمم للشركات الصغيرة والمقاولين والمستقلين والتجار المنفردين في المملكة المتحدة.
Vencru
vencru.com
احسب أرباحك بدون جداول بيانات معقدة. Vencru هو برنامج مجاني للفواتير والمحاسبة يمنحك رؤية بسيطة لتقارير المبيعات والعملاء والمخزون والأعمال - كل ذلك في مكان واحد.
Momenteo
momenteo.com
حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.
Cashflow
cashflow.do
برنامج محاسبة الكل في واحد في السحابة للشركات الصغيرة. رائعة للبيع بالتجزئة أو البيع بالجملة أو المخزون أو الخدمات أو الشركات القائمة على المشاريع. حاول مجانا!