Koko

Koko

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الموقع الإلكتروني: kokocares.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Koko على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Koko دعمًا مجانيًا في مجال الصحة العقلية لملايين الشباب المكافحين عبر الإنترنت. وعندما يواجهون محتوى ضارًا، فإننا نوجههم إلى خطوط المساعدة المجانية ودعم الأقران ودورات المساعدة الذاتية. نهجنا قائم على الأدلة وأخلاقي ومسؤول.

الموقع الإلكتروني: kokocares.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Koko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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