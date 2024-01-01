Kobiton

Kobiton

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الموقع الإلكتروني: kobiton.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kobiton على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kobiton هي المنصة الرائدة لاختبار تطبيقات الهاتف المحمول للمؤسسات حتى تتمكن من تقديم تجارب جوال لا تشوبها شائبة لعملائها. يتم استخدام إدارة مختبر الأجهزة المرنة من Kobiton ومجموعة الجودة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 60.000 مطور ومختبر في جميع أنحاء العالم لتقديم الرؤى الأكثر سرعة وموثوقية في تطبيقات الهاتف المحمول.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: kobiton.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kobiton. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

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