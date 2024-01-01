Knowmax هو حل متكامل لإدارة المعرفة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه بواسطة خبراء تجربة العملاء لمساعدتك في تقديم تجربة عملاء من الدرجة الأولى عبر نقاط الاتصال. لقد عملنا مع شركات Fortune 500 لتمكينهم من توفير السعادة للعملاء من خلال إدارة المعرفة الإستراتيجية. تم تصميم وحدات إدارة المعرفة لدينا، أي مقالات قاعدة المعرفة والأسئلة الشائعة والأدلة الإرشادية المرئية وأشجار القرارات المعرفية، خصيصًا لجعل المعرفة السياقية والقابلة للتنفيذ متاحة بسهولة لأبطال الدعم والعملاء بأقل جهد. بفضل إمكانيات إنشاء محتوى DIY بدون تعليمات برمجية، فإنك لا تحتاج إلى أي خبرة فنية لإنشاء المحتوى. تتيح عمليات التكامل الأصلية لدينا مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقنية مركز الاتصال للمستخدمين الوصول إلى المعلومات ذات الصلة مباشرة أينما كانوا دون تبديل شاشات متعددة. لقد ولدنا من مركز اتصال، ونحن نفهم العوائق التي لا تعد ولا تحصى التي تواجهها الشركات التي تركز على العملاء، ونعتقد أن المعرفة الصحيحة في الوقت المناسب تحدث فرقًا في تشكيل تجارب العملاء. تم تصميم منصة إدارة المعرفة من الجيل التالي الخاصة بنا وفقًا لهذا الفهم لتمكينك من تجاوز توقعات عملائك المتطورة باستمرار من خلال جعل معرفتك تعمل لصالحك.

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