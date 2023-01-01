بدائل - Klaviyo
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Catalyst
catalyst.io
برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
Hightouch
hightouch.io
مستودع البيانات الخاص بك هو مصدر الحقيقة لبيانات العملاء. يقوم Hightouch بمزامنة هذه البيانات مع الأدوات التي تعتمد عليها فرق عملك.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Retention Science
retentionscience.com
منصة التجارة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الحائزة على جوائز لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني. بيع المزيد عبر الإنترنت في وقت أقل. جدولة العرض التجريبي المجاني الخاص بك.
Census
getcensus.com
أرسل البيانات من مستودع البيانات الخاص بك إلى أدوات المبيعات والتسويق والتمويل والدعم والتشغيل. لا توجد خدمات هندسية مطلوبة.