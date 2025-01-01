بدائل - Kinobi

Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
Huntr
huntr.co
Huntr هو تطبيق لإدارة البحث عن وظيفة، يُمكّن المستخدمين من تتبع طلباتهم وحفظ الوظائف وتنظيم المهام والمواعيد المهمة.
Skyward
skyward.com
Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.
Submittable
submittable.com
Submittable هو تطبيق يدعم إدارة البرامج الاجتماعية من منح وتطوع، ويساعد المؤسسات على تبسيط وتدقيق عمليات التقديم والتعاون.
12Twenty
12twenty.com
تطبيق 12Twenty يسهل الربط بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل، ويوفر أدوات لإدارة عملية التوظيف والبحث عن الفرص بشكل فعّال.
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants هو نظام لإدارة طلبات المنح عبر الإنترنت، يسهل عملية تقديم الطلب والمراجعة والتواصل بين الممولين والمتقدمين.
Good Grants
goodgrants.com
GOOD GRANTS هي منصة لإدارة المنح تساعد صانعي المنح على قبول وإدارة وتمويل طلبات المنح بطريقة فعالة ومرنة.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect هو نظام لإدارة المنح والجوائز، يساعد في إنشاء الطلبات ومراجعة التقديمات واختيار المستفيدين، مما يسهل على المؤسسات عملية الإدارة.
Jenzabar
myjenzabar.net
تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.
Blackbaud
blackbaud.com
تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.
Evalato
evalato.com
Evalato هو برنامج لإدارة الجوائز والمسابقات يتيح جمع الطلبات، تسهيل التقييم، واختيار الفائزين بفعالية، مع دعم لغات متعددة وتكاملات واسعة.
Prepler
prepler.com
تطبيق Prepler يساعد الطلاب في تخطيط درجاتهم وفهم متطلبات الدرجات وتسلسل الدورات لتجنب الدروس غير الضرورية وتحقيق التخرج في الوقت المحدد.
Freckle
freckle.com
فريكل هو تطبيق تعليمي يتكيف مع مستويات الطلاب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية، مما يوفر ممارسة شخصية فعّالة.
BridgeU
bridge-u.com
تطبيق BridgeU يربط الجامعات بالمدارس الدولية في 140 دولة، لتحسين نتائج التعليم العالي وفرص العمل للطلاب الدوليين.
Xello
xello.world
Xello هو تطبيق للتخطيط الوظيفي يساعد الطلاب في استكشاف اهتماماتهم ومهاراتهم، ووضع خطط لتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.
RaiseMe
raise.me
Raiseme هو تطبيق يساعد الطلاب في الحصول على منح دراسية من خلال بناء ملفات تعريفية تعرض إنجازاتهم الأكاديمية والنشاطات اللامنهجية.
Panorama Education
panoramaed.com
تطبيق بانوراما للتعليم يدعم المدارس في فهم تجارب الطلاب من خلال أدوات استطلاعية وتحليلية، لتعزيز رفاهية الطلاب وأدائهم الأكاديمي.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
تطبيق SurveyMonkey Apply يسهل جمع ومراجعة الطلبات للمنح والفرص، مما يساعد المؤسسات في إدارة عمليات التطبيق بكفاءة.
Untap
untapcompete.com
تطبيق UNTAP هو منصة لإدارة الابتكار واكتشاف المواهب، يسهل التحديات والمنافسات ويعزز التعاون والتطور الشخصي والمهني.
CounselMore
counselmore.com
Counselmore هو تطبيق لإدارة عمليات القبول الجامعي، يوفر أدوات لتيسير التواصل وإدارة بيانات الطلاب وأولياء الأمور.
VisitDays
visitdays.com
تطبيق VisitDays يساعد المدارس على ربط طلابها بشبكة تضم أكثر من 1800 جامعة وكلية، مما يسهل التواصل والعثور على الكلية المناسبة.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad هو منصة عبر الإنترنت تساعد الطلاب في تحديد اهتماماتهم وتعيين أهدافهم الجامعية والمهنية وتتبع تقدمهم نحو تلك الأهداف.
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