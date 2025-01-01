بدائل - Kinobi

Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

Huntr

Huntr

huntr.co

Huntr هو تطبيق لإدارة البحث عن وظيفة، يُمكّن المستخدمين من تتبع طلباتهم وحفظ الوظائف وتنظيم المهام والمواعيد المهمة.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.

Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable هو تطبيق يدعم إدارة البرامج الاجتماعية من منح وتطوع، ويساعد المؤسسات على تبسيط وتدقيق عمليات التقديم والتعاون.

12Twenty

12Twenty

12twenty.com

تطبيق 12Twenty يسهل الربط بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل، ويوفر أدوات لإدارة عملية التوظيف والبحث عن الفرص بشكل فعّال.

ZoomGrants

ZoomGrants

zoomgrants.com

ZoomGrants هو نظام لإدارة طلبات المنح عبر الإنترنت، يسهل عملية تقديم الطلب والمراجعة والتواصل بين الممولين والمتقدمين.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

GOOD GRANTS هي منصة لإدارة المنح تساعد صانعي المنح على قبول وإدارة وتمويل طلبات المنح بطريقة فعالة ومرنة.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect هو نظام لإدارة المنح والجوائز، يساعد في إنشاء الطلبات ومراجعة التقديمات واختيار المستفيدين، مما يسهل على المؤسسات عملية الإدارة.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato هو برنامج لإدارة الجوائز والمسابقات يتيح جمع الطلبات، تسهيل التقييم، واختيار الفائزين بفعالية، مع دعم لغات متعددة وتكاملات واسعة.

Prepler

Prepler

prepler.com

تطبيق Prepler يساعد الطلاب في تخطيط درجاتهم وفهم متطلبات الدرجات وتسلسل الدورات لتجنب الدروس غير الضرورية وتحقيق التخرج في الوقت المحدد.

Freckle

Freckle

freckle.com

فريكل هو تطبيق تعليمي يتكيف مع مستويات الطلاب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية، مما يوفر ممارسة شخصية فعّالة.

BridgeU

BridgeU

bridge-u.com

تطبيق BridgeU يربط الجامعات بالمدارس الدولية في 140 دولة، لتحسين نتائج التعليم العالي وفرص العمل للطلاب الدوليين.

Xello

Xello

xello.world

Xello هو تطبيق للتخطيط الوظيفي يساعد الطلاب في استكشاف اهتماماتهم ومهاراتهم، ووضع خطط لتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

RaiseMe

RaiseMe

raise.me

Raiseme هو تطبيق يساعد الطلاب في الحصول على منح دراسية من خلال بناء ملفات تعريفية تعرض إنجازاتهم الأكاديمية والنشاطات اللامنهجية.

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

تطبيق بانوراما للتعليم يدعم المدارس في فهم تجارب الطلاب من خلال أدوات استطلاعية وتحليلية، لتعزيز رفاهية الطلاب وأدائهم الأكاديمي.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

تطبيق SurveyMonkey Apply يسهل جمع ومراجعة الطلبات للمنح والفرص، مما يساعد المؤسسات في إدارة عمليات التطبيق بكفاءة.

Untap

Untap

untapcompete.com

تطبيق UNTAP هو منصة لإدارة الابتكار واكتشاف المواهب، يسهل التحديات والمنافسات ويعزز التعاون والتطور الشخصي والمهني.

CounselMore

CounselMore

counselmore.com

Counselmore هو تطبيق لإدارة عمليات القبول الجامعي، يوفر أدوات لتيسير التواصل وإدارة بيانات الطلاب وأولياء الأمور.

VisitDays

VisitDays

visitdays.com

تطبيق VisitDays يساعد المدارس على ربط طلابها بشبكة تضم أكثر من 1800 جامعة وكلية، مما يسهل التواصل والعثور على الكلية المناسبة.

Overgrad

Overgrad

overgrad.com

Overgrad هو منصة عبر الإنترنت تساعد الطلاب في تحديد اهتماماتهم وتعيين أهدافهم الجامعية والمهنية وتتبع تقدمهم نحو تلك الأهداف.

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