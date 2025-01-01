بدائل - Kinderpedia

Teachmint
teachmint.com
Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.
Remind
remind.com
ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Toddle
toddleapp.com
تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.
brightwheel
mybrightwheel.com
تطبيق Brightwheel يدير مراكز التعليم المبكر من خلال تسجيل الحضور والتواصل مع الآباء وإدارة الفواتير وأنشطة التعلم.
Showbie
showbie.com
Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft هو تطبيق تعليمي يساعد في تحسين سلوك الطلاب، والمشاركة الأكاديمية، والحضور، من خلال التحفيز الذاتي وأدوات إدارة الفصول.
Socrative Student
socrative.com
تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum هي منصة تعليمية تدعم تخصيص التعلم للطلاب من خلال أدوات تفاعلية وموارد مخصصة، مع تحليل بيانات لتعزيز أداء المعلمين والطلاب.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.
Pearson Online Classroom
pearson.com
تطبيق Pearson Online Classroom هو منصة رقمية لدعم المعلمين والطلاب في إدارة الأنشطة التعليمية والموارد وتسهيل تجربة التعلم.
Classroomscreen
classroomscreen.com
تطبيق ClassroomScreen هو أداة تعليمية تساعد المعلمين على إدارة الفصول الدراسية والتفاعل مع الطلاب من خلال ميزات مثل أجهزة ضبط الوقت واختيارات الأسماء.
Classe365
classe365.com
Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.
edumerge
edumerge.com
تطبيق إيديوميرج يوفر حلاً موحدًا للمؤسسات التعليمية للتواصل الفوري وإدارة الفصول الدراسية وعمليات الإدارة.
Frontline Education
frontlineeducation.com
تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.
Extramarks
extramarks.com
إكسترماركس هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يوفر موارد تعليمية متنوعة للطلاب والمعلمين من مرحلة ما قبل المدرسة حتى التعليم العالي.
Skyward
skyward.com
Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.
Socrative Teacher
socrative.com
تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.
SmartPass
smartpass.app
تطبيق SmartPass هو نظام رقمي لإصدار تصاريح الخروج للطلاب، يساعد في إدارة الوقت داخل الفصول الدراسية وتحسين الثقافة المدرسية والسلامة.
Cialfo
cialfo.co
Cialfo هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط استشارات الجامعات للمدارس. توفر أدوات لإدارة ملفات الطلاب وعمليات البحث والتقديم للجامعات.
KidKare
kidkare.com
تطبيق KidKare يوفر حلول برمجية فعالة لمقدمي الرعاية، ويساعدهم في إدارة متطلبات برنامج الغذاء USDA بسهولة وتقليل الأخطاء.
Teach 'n Go
teachngo.com
تطبيق Teach 'n Go لإدارة المدارس يسهل تتبع الجدولة، إدارة الرسوم، الدروس، وحضور الطلاب بطريقة بسيطة وفعالة.
Classter
classter.com
Classter هو نظام لإدارة معلومات الطلاب والتعليم، يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة البيانات والتواصل وتعزيز تجارب التعلم.
Sentral
sentral.com.au
تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.
Studybase
studybase.in
Studybase هو منصة تكنولوجيا متطورة للمدارس، digitizes البيئة التعليمية، تمكن الإدارة من متابعة الأداء وإدارة العمليات عبر الإنترنت وتحسين تجربة الطلاب.
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