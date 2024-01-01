يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kindamagical على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بإنشاء أدلة المنتج التفاعلية في دقائق. إنها كينداماجيك. سجل نفسك وأنت تتجول في العرض التوضيحي للمنتج. يقوم Kindamagic ببناء دليلك في ثوانٍ. أضف اللمسات الأخيرة وشاركها مع فريقك أو المستخدمين في دقائق.

الموقع الإلكتروني: kindamagical.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kindamagical. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.