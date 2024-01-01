KidPass

KidPass

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الموقع الإلكتروني: kidpass.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KidPass على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف أنشطة الأطفال والتعلم المخصص 1:1. ابحث عن أفضل مجموعات الأنشطة، وتطبيقات التعلم المبكر، والفصول الدراسية، والتعلم المخصص 1×1، والمزيد للأطفال من عمر 2 إلى 10 أعوام فما فوق

الموقع الإلكتروني: kidpass.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KidPass. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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