يعد Khaos Control أحد الحلول الرائدة متعددة القنوات. تركيزها الأساسي بسيط: مساعدة الشركات على النمو بسرعة مع توفير المال وتبسيط عملياتها. التحكم في المخزون والمخزون والحسابات وإدارة علاقات العملاء وإعداد التقارير وغير ذلك الكثير، كل ذلك باستخدام هذه الحلول القوية والقابلة للتطوير. بفضل التكامل مع شركات البريد الرائدة وخدمات تكامل الدفع الرئيسية، فإننا نجمع كل جانب من جوانب إدارة الأعمال في نظام مركزي واحد. يوفر Khaos Control حلولاً للشركات من جميع الأحجام - سواء كان ذلك تطبيق ERP الرائد المستند إلى Windows، أو Khaos Control، أو تطبيق ERP المستند إلى المتصفح الخاص بنا؛ سحابة التحكم في خاوس.

الموقع الإلكتروني: khaoscontrol.com

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