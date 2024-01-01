Khaos Control

Khaos Control

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الموقع الإلكتروني: khaoscontrol.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Khaos Control على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Khaos Control أحد الحلول الرائدة متعددة القنوات. تركيزها الأساسي بسيط: مساعدة الشركات على النمو بسرعة مع توفير المال وتبسيط عملياتها. التحكم في المخزون والمخزون والحسابات وإدارة علاقات العملاء وإعداد التقارير وغير ذلك الكثير، كل ذلك باستخدام هذه الحلول القوية والقابلة للتطوير. بفضل التكامل مع شركات البريد الرائدة وخدمات تكامل الدفع الرئيسية، فإننا نجمع كل جانب من جوانب إدارة الأعمال في نظام مركزي واحد. يوفر Khaos Control حلولاً للشركات من جميع الأحجام - سواء كان ذلك تطبيق ERP الرائد المستند إلى Windows، أو Khaos Control، أو تطبيق ERP المستند إلى المتصفح الخاص بنا؛ سحابة التحكم في خاوس.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: khaoscontrol.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Khaos Control. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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