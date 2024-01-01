Khaleej Journal
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: khaleejjournal.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Khaleej Journal على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: khaleejjournal.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Khaleej Journal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Engadget
engadget.com
MobileSyrup
mobilesyrup.com
TurboFuture
turbofuture.com
Pocket-lint
pocket-lint.com
Trusted Reviews
trustedreviews.com
IT総合情報ポータル
itmedia.co.jp
Edge Middle East
edgemiddleeast.com
Ruetir
ruetir.com
CarBuzz
carbuzz.com
Smartisan
smartisan.com
Popular Mechanics
popularmechanics.com
news.com.au
news.com.au