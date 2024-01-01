Khaleej Journal

Khaleej Journal

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الموقع الإلكتروني: khaleejjournal.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Khaleej Journal على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد موقع Khaleejjournal.com أحد بوابات الأخبار الرائدة في الشرق الأوسط للهواتف المحمولة والسيارات والشركات الناشئة والتكنولوجيا، حيث يضم أحدث وأحدث المعلومات حول الألعاب والأدوات الذكية والهواتف الذكية والسيارات وباقات الاتصالات وغير ذلك الكثير. مهما كانت الأخبار، إذا كانت متعلقة بالتكنولوجيا، فستجدها على khaleejjournal.com.

الموقع الإلكتروني: khaleejjournal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Khaleej Journal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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