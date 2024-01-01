بدائل - Keypup
GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
Jira
atlassian.com
JIRA هو المتتبع لتخطيط الفرق وبناء منتجات رائعة. تختار آلاف الفرق JIRA لالتقاط المشكلات وتنظيمها وتعيين العمل ومتابعة نشاط الفريق. في مكتبك أو أثناء التنقل باستخدام واجهة الهاتف المحمول الجديدة، تساعد JIRA فريقك على إنجاز المهمة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Shortcut
shortcut.com
الاختصار (Clubhouse سابقًا) - اعمل على البرمجة، وليس على الأداة. إدارة المشاريع لم تكن أسهل من أي وقت مضى. نحن نجلب التدفق إلى سير عمل فريق البرنامج الخاص بك. التخطيط والتعاون والبناء وقياس النجاح باستخدام Shortcut. يستخدم 500 ألف مطور برنامج Shortcut لإدارة مشاريع البرامج. مجانًا إلى الأبد للفرق ...
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Backlog
backlog.com
Backlog هي أداتك الشاملة عبر الإنترنت لإدارة المشاريع وتتبع المهام والتحكم في الإصدار وتتبع الأخطاء. من خلال الجمع بين إدارة المشروع والتعليمات البرمجية، يمكن للفرق تخطيط العمل وتتبع التقدم وإصدار التعليمات البرمجية في نظام أساسي واحد. تستخدم الفرق Backlog لزيادة الشفافية، وكسر الصوامع، والعمل بكفاء...
Sentry
sentry.io
بالنسبة لفرق البرمجيات، يعد Sentry ضروريًا لمراقبة صحة كود التطبيق. بدءًا من تتبع الأخطاء وحتى مراقبة الأداء، يمكن للمطورين الرؤية بشكل أوضح والحل بشكل أسرع والتعرف بشكل مستمر على تطبيقاتهم - من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. يحظى Sentry بشعبية لدى أكثر من 3.5 مليون مطور وأكثر من 87000 منظمة ...
HackerOne
hackerone.com
HackerOne عبارة عن منصة لتنسيق الثغرات الأمنية ومكافأة الأخطاء التي تربط الشركات بمختبري الاختراق والباحثين في مجال الأمن السيبراني. لقد كانت واحدة من أولى الشركات، إلى جانب Synack وBugcrowd، التي احتضنت واستخدمت الباحثين في مجال الأمن الجماعي والأمن السيبراني كعناصر أساسية لنموذج أعمالها؛ إنها أكبر...
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
OpenProject
openproject.org
OpenProject هو البرنامج الرائد المجاني والمفتوح المصدر لإدارة المشاريع. وباعتباره حلاً قائمًا على الويب، فإنه يمنح جميع أعضاء الفريق إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع من أي مكان وفي أي وقت. يدعم OpenProject مشاريعك طوال دورة الحياة بأكملها باستخدام أي منهجية مختارة لإدارة المشروع -...
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
todo.vu
todo.vu
يجمع todo.vu بين إدارة المهام والمشروعات وتتبع الوقت وإعداد الفواتير لتوفير أداة إنتاجية متعددة الإمكانات وشاملة للعاملين المستقلين والاستشاريين والفرق. أصبحت إدارة أي عدد من المهام المتعلقة بالعميل أو المهام الداخلية أمرًا بسيطًا. التقط المهام بسرعة، وقم بتنظيم عبء العمل الخاص بك بصريًا، وقم بالتفو...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker هو برنامج تعاوني لتتبع الأخطاء من Zoho، وهي علامة تجارية يثق بها أكثر من 35 مليون مستخدم حول العالم. يساعدك BugTracker على تتبع دورة حياة الأخطاء من البداية إلى النهاية، مع التأكد من إنشاء منتجات رائعة وشحنها في الوقت المحدد في كل مرة. قم بإعداد الإشعارات التلقائية وقواعد العمل ومهام...
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud هو بديل قائم على السحابة لمنصة SonarQube، ويقدم جودة مستمرة للتعليمات البرمجية وتحليل الأمان كخدمة. يتكامل SonarCloud بسلاسة مع التحكم في الإصدار الشائع ومنصات CI/CD مثل GitHub وBitbucket وAzure DevOps. فهو يوفر تحليلًا ثابتًا للتعليمات البرمجية لتحديد المشكلات والمساعدة في علاجها مثل الأ...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احتر...
GitClear
gitclear.com
شفرة. يتعلم. يكرر. مقاييس مطوري البرامج من المستوى التالي، مدعومة بأداة مراجعة التعليمات البرمجية التي لا مثيل لها. يساعد GitClear الفرق الهندسية على العمل معًا لتتبع إحصائيات Google DORA وتقليل الديون التقنية والشحن بشكل أسرع.
Rollbar
rollbar.com
اكتشاف الأخطاء والتنبؤ بها وحلها بشكل استباقي في الوقت الفعلي باستخدام نظام التحسين المستمر للتعليمات البرمجية الخاص بـ Rollbar. يوفر Rollbar تغطية كاملة لجميع التطبيقات التي يعتمد عليها المستخدمون ويحبونها. أتمتة الاستجابة للأخطاء في الوقت الفعلي، وضمان سعادة العملاء وفرق التطوير الأكثر إنتاجية بمس...
Bugsnag
bugsnag.com
يراقب BugSnag التطبيقات بحثًا عن الأخطاء ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين استقرار التطبيق حتى تتمكن من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بشأن ما إذا كنت تريد التركيز على بناء الميزات أو إصلاح الأخطاء. يوفر BugSnag رؤية فورية لتطبيقك من خلال تجزئة قوية وتنبيهات مركزة لتحديد أولويات الأخطاء المهمة. من خلا...
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Jellyfish
jellyfish.co
Jellyfish هي منصة الإدارة الهندسية الرائدة، حيث توفر رؤية كاملة للمؤسسات الهندسية والعمل الذي تقوم به وكيفية عملها. من خلال تحليل الإشارات الهندسية من Git وJira وبيانات الأعمال السياقية من رسم الخرائط والاستجابة للحوادث والموارد البشرية والتقويم وأدوات التعاون، تمكن Jellyfish قادة الهندسة من مواءمة ...
Marker.io
marker.io
Marker.io: الحل النهائي للملاحظات لفرق تطوير الويب. نظرة عامة: Marker.io هي أداة ثورية تعمل على تغيير كيفية قيام فرق تطوير الويب بجمع الملاحظات وإدارتها والتصرف بناءً عليها. سواء كنت وكالة ويب نشطة، أو شركة SaaS ديناميكية، أو تدير منصات تجارة إلكترونية معقدة، فإن Marker.io هو الحل الأمثل لعملية تعل...
Assembla
assembla.com
Assembla هي المنصة الأكثر أمانًا للتحكم في الإصدار والتعاون في المشروعات في العالم. نحن نقدم استضافة سحابية آمنة لمستودعات Subversion وPerforce وGit مع إدارة متكاملة للمشروعات لأكثر من 5500 عميل حول العالم. تساعد Assembla فرق التطوير على تلبية معايير الامتثال لـ HIPAA وSOC 2 وPCI وGDPR بل وتجاوزها م...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap عبارة عن منصة لتعليقات المستخدمين مصممة لفرق المنتجات لجمع رؤى خاصة بالمنتج وتسريع اختبار المستخدم وتحسين حلقات تعليقات أصحاب المصلحة. تسعى فرق المنتج جاهدة إلى تنفيذ عمليات تتمحور حول المستخدم وتعتمد على Usersnap للحصول على الوضوح بشأن قرارات المنتج. تتعاون شركات مثل Red Hat وErste Bank وL...
Planisware
planisware.com
Planisware هو محرر برنامج إدارة مشاريع المشاريع (EPPM) Planisware V6 (المعروف سابقًا باسم OPX2) الذي يستهدف العديد من الصناعات - بما في ذلك الطاقة والأجهزة الطبية والتكنولوجيا الفائقة والفضاء والدفاع والمواد الكيميائية والحكومة والأدوية والسيارات. على مدى السنوات الخمس الماضية، تمت مراجعة Planiswar...
DoneDone
donedone.com
إذا كنت تبحث عن أهم الميزات في أداة تعقب المهام وصندوق الوارد المشترك، فلا تبحث سوى عن DoneDone. نحن نعمل بجد لجعل منتجنا بسيطًا وسهل الاستخدام، حتى تتمكن من التركيز على إنجاز عملك. مع DoneDone، يمكن لفرق دعم العملاء والمنتجات العمل معًا بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.
Harness
harness.io
يعد Harness Continious Delivery أحد حلول تسليم البرامج التي تقوم تلقائيًا بنشر العناصر والتحقق منها واستعادتها دون عناء. يستخدم Harness الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لإدارة عمليات النشر الخاصة بك والتحقق منها والتراجع عنها حتى لا تضطر إلى المعاناة من خلال عمليات نشر البرامج. قم بتوصيل البرامج بشكل أ...
Instabug
instabug.com
Instabug هي شركة برمجيات توفر تقارير الأخطاء، ومراقبة أداء التطبيقات، وتقارير الأعطال، والمحادثات داخل التطبيقات، واستطلاعات المستخدمين لتطبيقات الهاتف المحمول. تأسست الشركة في عام 2014. واعتبارًا من سبتمبر 2019، وصلت Instabug إلى أكثر من 25000 شركة، وتم تلقي 400 مليون مشكلة وتعليقات تم الإبلاغ عنها...