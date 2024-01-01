Keyframes Studio عبارة عن منصة متكاملة لتحرير الفيديو عبر الإنترنت متخصصة في إنشاء مقاطع فيديو مصممة خصيصًا لوسائل التواصل الاجتماعي. فهو يلغي الحاجة إلى البحث الذي يستغرق وقتًا طويلاً حول نسب العرض إلى الارتفاع وبرامج تحرير الفيديو الثقيلة، مما يوفر حلاً بديهيًا وفعالاً لمنشئي المحتوى. تستخدم المنصة تقنية الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنشاء الفيديو وتوفر مجموعة متنوعة من الميزات لتحسين جودة مقاطع الفيديو وتفاعلها. باستخدام Keyframes Studio، يمكن للمستخدمين إعادة استخدام المحتوى الحالي الخاص بهم بسهولة ببضع نقرات فقط. توفر المنصة إنشاء إطارات رئيسية تلقائيًا وترجمات جذابة مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. كما أنه يدمج مكتبة من الصور ومقاطع الفيديو والأصوات الفيروسية لإضافة عناصر إضافية وتعزيز المظهر المرئي لمقاطع الفيديو. يتم التعاون بسهولة من خلال المنصة، حيث يسمح للمستخدمين بدعوة أعضاء فريقهم للعمل معًا في المشاريع. تدعم مساحة العمل مشاريع غير محدودة وتوفر إمكانية حفظ العمل والمتابعة في وقت لاحق. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Keyframes Studio ميزة مجموعة أدوات العلامة التجارية، مما يمكّن الوكالات الرقمية من تبسيط جهود العلامات التجارية الخاصة بها. أصبحت عملية التحرير بسيطة ويمكن الوصول إليها للمستخدمين من جميع مستويات الخبرة. يوفر Keyframes Studio محررًا سهل الاستخدام مزودًا بميزات مثل تغيير الحجم والتشذيب والاقتصاص والتكبير/التصغير والمعاينة المباشرة. وهو يدعم إنشاء الترجمة تلقائيًا بلغات متعددة ويوفر خيارات لتسليط الضوء على الكلمات بأسلوب الكاريوكي. سواء كان المستخدمون منشئي محتوى، أو وكالات رقمية، أو أفرادًا يتطلعون إلى إنشاء مقاطع فيديو، فإن Keyframes Studio يقدم حلاً شاملاً يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة مُحسّنة لمنصات الوسائط الاجتماعية.

الموقع الإلكتروني: keyframes.studio

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