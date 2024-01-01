Keeping

Keeping

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: keeping.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Keeping على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Keeping هو أول نظام أساسي لدعم العملاء في العالم مدمج مع Gmail. يمكنك تعيين طلبات دعم العملاء لزملائك في الفريق، وترك ملاحظات خاصة، وتعيين الحالة - كل ذلك من داخل Gmail مباشرةً. تأسست شركة Keeping في عام 2016 ومقرها في نيويورك، وقمنا ببناء Keeping للفرق التي تقدم أكثر من مجرد دعم العملاء. إذا كنت مشغولاً بالتوفيق بين طلبات العملاء المهمة وبقية مهام عملك، فنحن سعداء لأنك وجدتنا، لأننا أنشأنا Keeping من أجلك.
الفئات:
Productivity
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: keeping.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Keeping. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

قد يعجبك أيضًا

Superlist

Superlist

superlist.com

Juphy

Juphy

juphy.com

Bordio

Bordio

bordio.com

My AskAI

My AskAI

myaskai.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

PullRequest

PullRequest

pullrequest.com

Huntr

Huntr

huntr.co

Wooflo Pro

Wooflo Pro

wooflo.pro

Lindy

Lindy

lindy.ai

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

Cogram

Cogram

cogram.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية