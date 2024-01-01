Keeping هو أول نظام أساسي لدعم العملاء في العالم مدمج مع Gmail. يمكنك تعيين طلبات دعم العملاء لزملائك في الفريق، وترك ملاحظات خاصة، وتعيين الحالة - كل ذلك من داخل Gmail مباشرةً. تأسست شركة Keeping في عام 2016 ومقرها في نيويورك، وقمنا ببناء Keeping للفرق التي تقدم أكثر من مجرد دعم العملاء. إذا كنت مشغولاً بالتوفيق بين طلبات العملاء المهمة وبقية مهام عملك، فنحن سعداء لأنك وجدتنا، لأننا أنشأنا Keeping من أجلك.

الموقع الإلكتروني: keeping.com

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