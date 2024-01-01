Keeper

Keeper

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: keeper.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Keeper على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق واحد لتشغيل تطبيقك الوحيد لإدارة أعمال مسك الدفاتر الخاصة بك تواصل مع العملاء، واكتشف أخطاء الترميز، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وقم بإدارة عملك.

الموقع الإلكتروني: keeper.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Keeper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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