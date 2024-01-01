بدائل - Keatext

Wonderflow

wonderflow.ai

كل يوم، يترك ملايين العملاء تعليقات على المنتجات التي يحبونها، أو يحبونها، أو يكرهونها، أو يرغبون في تغييرها. بدءًا من منتجات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة اليومية الشائعة وحتى المشتريات الراقية، مع نقاط سعر متعددة وعشرات من الاختلافات ضمن نطاقات المنتجات، يمكن أن يكون الذكاء التجاري الدقيق معقدًا ...