Kavout Chat هو مساعد أبحاث ذكي مصمم لتسهيل اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. وهو بمثابة أداة يستخدمها المستثمرون للكشف عن الفرص المحتملة في سوق الأوراق المالية ذات العائد المرتفع. هذه المنصة موسعة، وتغطي قطاعات مختلفة من سوق الأوراق المالية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، S&P 500 وNasdaq 100 وDow Jones وRussell 1000. بالإضافة إلى الأسهم الفردية، تتضمن Kavout Chat أيضًا بيانات حول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة عبر مجموعة من الفئات مثل الطاقة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والمزيد. ولتسهيل الوصول إلى المستخدمين، تشتمل منصة Kavout Chat أيضًا على وظائف لتسجيل الدخول والتسجيل، بما في ذلك خيارات الاستمرار في استخدام Google للحصول على تجربة مستخدم أكثر سلاسة. بصرف النظر عن تسهيل المحادثات حول الفرص المحتملة، تحتفظ المنصة أيضًا بقاعدة بيانات شاملة لمحركات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، مما يوفر رؤى حول كبار الرابحين، وكبار الخاسرين، بالإضافة إلى الأسهم عند أعلى مستوياتها وأدنى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا. تم تصميم كل هذه الميزات لتوفير تحليل استثماري قوي وسهل الوصول إليه لمساعدة المستخدمين في تحديد استثمارهم الفائز التالي.

الموقع الإلكتروني: kavout.com

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