بدائل - Kasookoo
Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Twilio
twilio.com
Twilio هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الاتصالات السحابية كخدمة (CPaaS) ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. يسمح Twilio لمطوري البرامج بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية برمجيًا، وإرسال واستقبال الرسائل النصية، وتنفيذ وظائف الاتصال الأخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات خدمة الويب الخاصة به.
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva هي شركة تعمل في مجال بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) ومقرها في سكوتسديل، أريزونا. تركز Nextiva على مجال الاتصالات القائمة على السحابة وتشير Nextiva إلى أن خدماتها الهاتفية والتقنية الأخرى تستخدم حاليًا من قبل 150,000 شركة.
GoTo
goto.com
GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.
CallHippo
callhippo.com
يوفر نظام الهاتف الافتراضي للأعمال والمؤسسات أرقام هواتف محلية ومجانية لأكثر من 50 دولة في 3 دقائق.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Ring4
ring4.com
نظام الهاتف التجاري السهل والميسور التكلفة عبر الإنترنت. قم بإعداد رقم هاتف عملك في 30 ثانية وقم بإجراء المكالمات والرسائل النصية ومؤتمرات الفيديو في السحابة. قل وداعًا لبطاقات SIM الإضافية وخطط البيانات والخطوط الأرضية المكلفة.
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Grasshopper
grasshopper.com
يمكن لنظام الهاتف الافتراضي أن يساعد عملك على البقاء منظمًا مع ورود العديد من المكالمات. صوت احترافي وابق على اتصال.
8x8 Work
8x8.com
مع 8x8 Work، تواصل مع العملاء والزملاء بغض النظر عن مكان وجودك. الانتقال بشكل طبيعي من المكالمة الهاتفية إلى الدردشة إلى مشاركة الشاشة.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Ooma Office
ooma.com
Ooma هي شركة تقدم خدمات الهاتف المتطورة للأعمال والمنزل، بالإضافة إلى أنظمة الأمان الذكية.
KrispCall
krispcall.com
نظام هاتف سحابي افتراضي يقدم خدمة هاتفية موثوقة للأعمال. إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ومكالمات VoIP إلى الأرقام الدولية والمحلية من تطبيق واحد.
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
Telnyx
telnyx.com
لا ينبغي أن يكون التواصل مع عملائك معقدًا. تجعل واجهات برمجة تطبيقات الاتصالات الخاصة بنا الأمر سهلاً.
Textr Team
textrapp.com
مقابل 7 دولارات شهريًا فقط، يمكنك تجميع جميع مكالماتك ورسائلك النصية ورسائل البريد الصوتي في تطبيق واحد. احصل على رسائل نصية مجمعة، وميزات الرد الآلي، وTOS Ai!
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - نظام هاتف تعاوني
Sonetel
sonetel.com
احصل على رقم هاتفك المحلي في أي مدينة أو بلد تختاره. الرد على المكالمات في أي مكان. من 1.79 دولارًا شهريًا.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
iPlum
iplum.com
iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...
Zadarma
zadarma.com
تقدم Zadarma أرقام هواتف افتراضية في أكثر من 100 دولة، وأنظمة PBX وCRM سحابية مجانية. مؤتمرات الفيديو. تتبع المكالمات. تحليلات الكلام. حاول الآن!
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Truly
truly.co
تعرف على نظام الهاتف رقم 1 لفرق المبيعات التي تقوم بتتبع محادثات العملاء وتحليلها والتدريب عليها.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.