Karate Labs

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

منصة أتمتة الاختبار مفتوحة المصدر. توحيد اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API)، واختبار أداء واجهة برمجة التطبيقات (API)، واختبار واجهة برمجة التطبيقات (API Mocks)، واختبار واجهة المستخدم (UI). الكاراتيه عبارة عن منصة موحدة مفتوحة المصدر لأتمتة الاختبار تجمع بين اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API)، واختبار أداء واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومحاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API)، واختبار واجهة المستخدم (UI).

الموقع الإلكتروني: karatelabs.io

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