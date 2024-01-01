Karate Labs

Karate Labs

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الموقع الإلكتروني: karatelabs.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Karate Labs على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة أتمتة الاختبار مفتوحة المصدر. توحيد اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API)، واختبار أداء واجهة برمجة التطبيقات (API)، واختبار واجهة برمجة التطبيقات (API Mocks)، واختبار واجهة المستخدم (UI). الكاراتيه عبارة عن منصة موحدة مفتوحة المصدر لأتمتة الاختبار تجمع بين اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API)، واختبار أداء واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومحاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API)، واختبار واجهة المستخدم (UI).

الموقع الإلكتروني: karatelabs.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Karate Labs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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