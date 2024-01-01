بدائل - Karat
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank عبارة عن منصة لمهارات المطورين تساعد الشركات على تقييم مطوري البرامج بناءً على المهارات. يعتمد أكثر من 3000 عميل في جميع الصناعات، بما في ذلك 5 من أصل 8 بنوك تجارية رائدة في الولايات المتحدة، على تقييمات المهارات الآلية من HackerRank لتقييم وتوظيف المواهب الفنية من جميع أنحاء العالم. يثق ...
HackerEarth
hackerearth.com
تقييمات HackerEarth هي منصة تقييم البرمجة الأكثر تقدمًا في السوق. من خلال مكتبة أسئلة البرمجة التي تضم أكثر من 22000 سؤال موزعة على أكثر من 1000 مهارة وأكثر من 40 لغة برمجة، تمنح تقييمات HackerEarth مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف في مجال التكنولوجيا القدرة على إنشاء اختبارات البرمجة الأكثر دقة على ال...
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
CoderPad
coderpad.io
هل سبق لك أن أجريت مقابلة أصبحت محرجة لأن المرشح ظل عالقًا؟ يحدث هذا طوال الوقت: يُعطى المبرمج مشكلة في المقابلة وساعة لحلها عبر الهاتف في محرر نص عادي أو على السبورة البيضاء. يأخذون صدعًا ويكتبون حلاً معقولاً تمامًا. هناك تعليق واحد فقط: لم يجد المرشح هذا الخطأ الغريب في الحل الذي قدمه. إذا تمكنوا...
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (المعروفة سابقًا باسم CodeFights) عبارة عن منصة تقييم قائمة على المهارات تديرها الشركة الأمريكية BrainFights, Inc.، وتتمثل مهمتها في اكتشاف المواهب التقنية وتطويرها وتعزيزها. تأسست شركة CodeSignal في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وهي تطبق آليات الألعاب التي تقدم للمطورين م...
Codility
codility.com
Codility هي الشريك رقم 1 للمؤسسات العالمية التي تستخدم التقييمات القائمة على المهارات لبناء فرق هندسية قوية. تساعدك منصتنا للتقييم الفني وإجراء المقابلات على اتخاذ قرارات التوظيف القائمة على الأدلة، وتخفيف التحيز، وتوفير الوقت الهندسي، وبناء الفريق الذي تحتاجه اليوم - بالمهارات اللازمة للغد أيضًا. م...
TestGorilla
testgorilla.com
هل تقوم بالتوظيف؟ هل تعلم أنه يمكنك تحديد أفضل المرشحين من خلال تقييمات المواهب؟ يمنحك TestGorilla أفضل الأدوات لتقييم مهارات المتقدمين للوظائف واتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع. تمنحك مكتبتنا لاختبارات المهارات أفضل قيمة تنبؤية لمساعدتك في تحديد أفضل المرشحين. من خلال مكتبة الاختبارات المتنامية لد...
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...
TestDome
testdome.com
يقدم TestDome اختبارات مهارات العمل التي تساعد المديرين على توظيف أفضل المرشحين بشكل أسرع. نحن نقدم اختبارات لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البرمجة والمحاسبة وخدمة العملاء وإدارة المشاريع والمزيد. - لدينا أكثر من 1000 سؤال لاختبار حل المشكلات في العالم الحقيقي. استرد أموالك إذا وجدت إجابة على...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Triplebyte
triplebyte.com
السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك ف...
Skillspace
skillspace.ai
يقوم موقع Skillspace.ai من DPhi بأتمتة تقييمات المهارات أثناء العمل لمساعدة الشركات ذات النمو المرتفع على توظيف مهندسين وعلماء بيانات من خريجي الجامعات الجدد وذوي الخبرة العالية. تتضمن ميزات النظام الأساسي تحديات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقييمات الآلية للمشروعات والأسئلة المتعددة الأسئلة والمزيد...
Jobma
jobma.com
Jobma عبارة عن منصة لإجراء مقابلات فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي وتثق بها الشركات على مستوى العالم. وهو يقدم مجموعة من أدوات إجراء المقابلات الافتراضية، بما في ذلك مقابلات الفيديو المسجلة مسبقًا في اتجاه واحد، وجدولة المقابلات الآلية، وتقييمات الترميز للتوظيف الفني، والمزيد. تم تصميم ميزاتها المدعومة...
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
هل تبحث عن نظام تتبع المتقدمين الذي يقوم بالتوظيف لك بشكل عملي؟ يمكنك العثور عليه باستخدام RapidRecruit، وهو نظام تتبع مقدمي الطلبات الذي يجمع المزيد من المتقدمين مجانًا، ويقدم سير عمل مخصص بالكامل وإدارة للمرشحين، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع اختبار ما قبل التوظيف. بفضل خيارات التسعير المرنة، والبوا...
CodeInterview
codeinterview.io
يتيح لك CodeInterview إجراء مقابلات مع المطورين في محرر أكواد تعاوني عبر الإنترنت. باستخدام CodeInterview، يمكنك: - توظيف المطورين الذين يمكنهم إحداث تأثير فوري - يزيل CodeInterview أي سؤال يتعلق بالمهارة الفنية حتى تتمكن من التركيز على المرشحين ذوي الإمكانات الأكبر. - تبسيط عملية اتخاذ القرار - راج...
CodeScreen
codescreen.com
التعرف على أفضل المطورين من خلال تقييمات واقعية وغير متزامنة. ما هو CodeScreen؟ CodeScreen عبارة عن منصة للتقييم الفني. ما هي المشكلة التي يحلها CodeScreen؟ أثناء عملية التوظيف، عادةً ما يكون تقييم مستوى المهارات الفنية للمرشح أمرًا صعبًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً بناءً على سيرته الذاتية أو خلفيته...
SkillRobo
skillrobo.com
SkillRobo هو برنامج اختبار ما قبل التوظيف والتقييم عبر الإنترنت والذي يسمح لك بإنشاء اختبارات مخصصة لفحص المرشحين بناءً على مهارات محددة وتوظيفهم. إنها فعالة وسهلة التخصيص وموفرة للوقت.
Geektastic
geektastic.com
نحن نحظى بثقة الشركات الأسرع نموًا في العالم لتقليل الوقت اللازم للتوظيف بنسبة 50%، ونقدم لك عملية التقييم الفني خلال 24 ساعة، مما يمنحك نظرة ثاقبة لتحديد أفضل المطورين بسرعة. على عكس منصات التقييم الأخرى، يسهل Geektastic اتخاذ تحديات Home Code ويوفر فريقًا من المراجعين الخبراء لتقييم حلول المرشحين....
Sphere Engine
sphere-engine.com
يقدم Sphere Engine مكونات برمجية "خارجة عن الصندوق" تمكن القادة التقنيين من إنشاء حلول تقييم ترميز فعالة من حيث التكلفة وحديثة وقابلة للتطوير وبيئات تطوير البرامج عبر الإنترنت. على عكس الموردين الآخرين، نحن نساعدك على تحسين تكاليف تطوير منصة التوظيف/التعلم الإلكتروني الخاصة بك من خلال تزويدك بالتقني...
CodeSubmit
codesubmit.io
اتخذ قرارات توظيف أفضل من خلال تحديات البرمجة المنزلية باستخدام CodeSubmit، يمكنك تحديد المرشحين الرائعين باستخدام المهام الحقيقية، وليس المسابقات الذهنية. قم بتبسيط سير عمل التوظيف الفني لديك وقم بتعيين الشخص المناسب للوظيفة.
DevSkills
devskills.co
DevSkills عبارة عن منصة لاختبار البرمجة توفر أدوات للتقييم العملي للمطورين. قم بتقييم مرشحيك من خلال مكتبتنا الخاصة باختبارات الترميز التي تستضيفها GitHub، أو اطلب اختبار ترميز مخصصًا، أو قم بتحميل اختبارك الخاص. استخدم أدوات الاختبار الآلية وبطاقات أداء مراجعة التعليمات البرمجية الخاصة بنا للحصول ع...
LuGo-Test
lugo-test.com
تقدم LuGo-Test خدمات اختبار البرمجة والمهارات الفنية لتحسين عملية التوظيف والاختيار في شركتك. تحمي خدمتنا من استخدام ChatGPT ووسائل الذكاء الاصطناعي الأخرى. يضم: 1. تحديات الترميز عبر الإنترنت - استخدم تحديات الترميز لمعرفة كيفية قيام المرشحين بكتابة التعليمات البرمجية وتجميعها وتشغيلها. تصفح تاريخ ...
Coensio
coens.io
تساعد منصة التقييم المسبق على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات من خلال التقييمات القائمة على المهارات. Coensio بسيط وسريع وسهل الاستخدام. يمكنك قياس المهارات المتعلقة بالوظيفة مثل البرمجة وتعطيك فكرة أسرع عن مدى أهلية المرشح للوظيفة. تعتقد 80% من الشركات أن استهداف المرشحين ذوي المهارات المحددة أ...
Alooba
alooba.com
Alooba هي منصة لتقييم مهارات البيانات. تعتمد الشركات الكبيرة والصغيرة على Alooba لتقييم مهارات البيانات لمرشحيها وفريقها بسهولة ونزاهة وتلقائية. مع وجود أكثر من 3500 سؤال مكتوب من الخبراء عبر أكثر من 50 من مهارات البيانات التقنية المختلفة والمهارات الناعمة للاختيار من بينها، لم يعد يتعين عليك إنشاء ...
InterviewVector
interviewvector.com
نحن نساعد الشركات على توظيف المواهب المناسبة في أقصر وقت ممكن، من خلال توفير مجموعة من المنتجات والخدمات. منتجنا الرئيسي هو المقابلة كخدمة حيث نقوم بإجراء المقابلات الفنية نيابة عن الشركة. لقد أجرينا حتى الآن أكثر من 70 ألف مقابلة مع أكثر من 200 عميل عبر أكثر من 50 دورًا تقنيًا مثل الواجهة الأمامية ...
Codeaid
codeaid.io
تساعد Codeaid مسؤولي التوظيف والشركات على توظيف أفضل مطوري البرامج من خلال اختبارهم بمشاريع يومية قوية تظهر مهاراتهم أثناء العمل. ستسمح لك هذه المنصة بتقييم المرشحين من خلال اختبار ليس فقط لغات أو أطر عمل محددة ولكن أيضًا أساسيات البرمجة ومفاهيم تصميم التطبيقات مع الحصول على نظام تسجيل الاختبار الأك...
Byteboard
byteboard.dev
أعادت Byteboard تصميم تجربة المقابلة لتكون أكثر فعالية وكفاءة وإنصافًا للجميع. تعد مقابلة Byteboard بمثابة تمرين منزلي حيث يعمل المرشحون على مهام التصميم الفني والبرمجة كجزء من مشروع صغير. يتم تقييم مواد المقابلة وفقًا لنماذج التقييم المنظمة ويتم إنشاء تقرير يوضح نقاط قوة المرشحين. إن مقابلة Byteboa...
WeCP
wecreateproblems.com
WeCP عبارة عن منصة تقييم عبر الإنترنت لاكتشاف مهارات الأشخاص وتطويرها. يُعتقد أن WeCP هو أكبر بنك في العالم لتقييم المهارات المهنية. تعد المنصة مثالية للشركات التي تتطلع إلى إجراء تقييمات متعددة المهارات والأدوار الوظيفية بسلاسة لتوظيف القوى العاملة الحالية وإصدار الشهادات لها وتدريبها.
Filtered
filtered.ai
يزيد النهج الحديث الذي تتبعه شركة Filtered لتوظيف المواهب الفنية من كفاءتك وفعاليتك. باستخدام Filtered، يمكن للشركات أتمتة عملية التوظيف وتبسيطها من خلال محاكاة الوظائف المخصصة والمصنفة تلقائيًا بحيث لا يتقدم سوى المرشحين المؤهلين إلى جولات المقابلة. والنتيجة النهائية هي عملية تسفر عن مرشحين أفضل لم...