بدائل - Karat

Jobma

jobma.com

Jobma عبارة عن منصة لإجراء مقابلات فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي وتثق بها الشركات على مستوى العالم. وهو يقدم مجموعة من أدوات إجراء المقابلات الافتراضية، بما في ذلك مقابلات الفيديو المسجلة مسبقًا في اتجاه واحد، وجدولة المقابلات الآلية، وتقييمات الترميز للتوظيف الفني، والمزيد. تم تصميم ميزاتها المدعومة...