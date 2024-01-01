Kanda

Kanda

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getkanda.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kanda على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم كاندا ببناء تأكيد للمقاولين العامين. نحن نسمح للمقاولين بتقديم التمويل لأصحاب المنازل الذين يرغبون في إعادة التصميم ولكن لا يمكنهم دفع السعر بالكامل مقدمًا.

الموقع الإلكتروني: getkanda.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kanda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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