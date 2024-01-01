KamTape

KamTape

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kamtape.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KamTape على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

KamTape هو مجتمع لمشاركة مقاطع الفيديو يعيد إليك ما أحببته في YouTube في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو الأصلية ومشاركتها في جميع أنحاء العالم من خلال تجربة الويب التي تعمل على معظم المتصفحات المعروفة من خلال Javascript أو Flash. يمكن للجميع مشاهدة مقاطع الفيديو على KamTape.com. يمكن للأشخاص الاطلاع على روايات مباشرة عن الأحداث الجارية، والعثور على مقاطع فيديو حول هواياتهم واهتماماتهم، واكتشاف ما هو غريب وغير عادي. مع قيام المزيد من الأشخاص بالتقاط لحظات خاصة على الفيديو، تعمل KamTape على تمكين مجموعة متنوعة من الأشخاص عبر الإنترنت لمشاركة شكل عالمهم واستعادة ما كان عليه من قبل.

الموقع الإلكتروني: kamtape.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KamTape. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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