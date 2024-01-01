KamTape هو مجتمع لمشاركة مقاطع الفيديو يعيد إليك ما أحببته في YouTube في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو الأصلية ومشاركتها في جميع أنحاء العالم من خلال تجربة الويب التي تعمل على معظم المتصفحات المعروفة من خلال Javascript أو Flash. يمكن للجميع مشاهدة مقاطع الفيديو على KamTape.com. يمكن للأشخاص الاطلاع على روايات مباشرة عن الأحداث الجارية، والعثور على مقاطع فيديو حول هواياتهم واهتماماتهم، واكتشاف ما هو غريب وغير عادي. مع قيام المزيد من الأشخاص بالتقاط لحظات خاصة على الفيديو، تعمل KamTape على تمكين مجموعة متنوعة من الأشخاص عبر الإنترنت لمشاركة شكل عالمهم واستعادة ما كان عليه من قبل.

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