بدائل - Kameleoon
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
ClickFunnels
clickfunnels.com
تمكينك من جذب عملاء محتملين وبيع منتجاتك وإيصال رسالتك إلى العالم! أنت على بعد قمع واحد فقط!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا توجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. ...
Leadpages
leadpages.com
اتصل بالإنترنت وحقق النمو باستخدام Leadpages الاختيار الأمثل للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أنشئ مواقع ويب خالية من التعليمات البرمجية بسهولة، وصفحات مقصودة عالية التحويل، ونوافذ منبثقة، وأشرطة تنبيه، وما بعدها.
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Convert.com
convert.com
برنامج اختبار A/B Convert.com - الحل الأفضل للوكالات وشركات التجارة الإلكترونية التي تركز على تحسين معدل التحويل باستخدام برنامج اختبار A/B أو برنامج الاختبار متعدد المتغيرات أو برنامج الاختبار المقسم.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
AutoOptimize
autooptimize.ai
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك من خلال اختبارات A/B الآلية. يوفر لك AutoOptimize 50 نموذجًا من اختبارات A/B عالية الأداء والتي ثبت أنها تزيد معدل التحويل بنسبة تصل إلى 30% خلال 90 يومًا.
Plerdy
plerdy.com
أدوات تحسين معدل التحويل تتبع الزائرين وتحليلهم وتحويلهم إلى مشترين جربه مجانًا 4.9/5 4.5/5 4.9/5 منتجاتنا
Apptimize
apptimize.com
تعرف على كيفية قيام فرق المنتجات ذات التفكير المستقبلي بتعزيز النمو القائم على البيانات من خلال نظام اختبار A/B المحمول وإدارة الإصدار الخاص بـ Apptimize.
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
مجموعة أدوات التحليلات عبارة عن برنامج لتحليلات الويب تم تصميمه لأتمتة إعداد مهام Google Analytics اليومية وتدقيقها وصيانتها وتحليلها لتحليل الحملات التسويقية عبر الإنترنت وتحسينها.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
UserWise
userwise.io
أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.
Flagsmith
flagsmith.com
ميزة العلم وخدمة التكوين عن بعد. أطلق الميزات بثقة؛ إدارة علامات الميزات عبر تطبيقات الويب والجوال والخادم. استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستضافة لدينا، أو انشرها على السحابة الخاصة بك، أو قم بتشغيلها محليًا.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Testeum
testeum.com
تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين وتجربة المستخدم وسهولة الاستخدام من تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك. احصل على اختبار المستخدم من شبكة عالمية من المتحمسين المتحمسين. قم بتحسين تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك للحصول على أداء لا تشوبه شائبة.
Statsig
statsig.com
من اختبارات A/B البسيطة إلى التجارب المتقدمة، تستخدم الشركات سريعة النمو Statsig لتسريع نموها.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect هو حل اختبار أ/ب وتحسينه حيث يمكنك اختبار أ/ب لأفكارك واكتشاف الرؤى وتخصيص رحلة العميل بأكملها.
Splitbee
splitbee.io
تتبع وتحسين عملك عبر الإنترنت مع Splitbee. التحليلات، ومسارات التحويل، والأتمتة، واختبار أ/ب والمزيد.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Howuku
howuku.com
Howuku عبارة عن مجموعة من الأدوات لمساعدتك في إنشاء تجربة مستخدم عالية الأداء من خلال تسجيل الزائرين والخريطة الحرارية وأداة التعليقات واختبار A/B وما إلى ذلك.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely is an innovative discovery-oriented platform for mobile & web applications that combines big data analytics with predictive modeling. With Maxymizely, you will be able to improve ROI for your app, increase user engagement and lifetime value, identify the most successful targeting segments...
Fluid Ads
fluidads.com
At Fluid Ads we offer two service options, each of which includes the following benefits. Fluid Ads provide the ability to: - Create stunning digital display adverts using our Ad Builder tool. - Precisely target the audiences you want to reach anywhere in the world at any time with our industry-lead...
Personyze
personyze.com
Personyze is a comprehensive personalization toolkit that provides everything you need to create engaging experiences on your website and across channels, using a powerful combination of behavioral targeting, AI-based recommendations, and personalized email broadcasting. Personyze works on any websi...
ABlyft
ablyft.com
ABlyft is an A/B-Testing Platform made for Developers. The functions are especially designed for experienced users and agencies – rocket fast and ultra flexible. If you’re used to A/B testing in JavaScript and CSS, this is your tool! Anyone who has already dealt with web experiments knows that most ...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine is a complete marketing and analytics platform. We help you to truly understand your users and take actions by personalizing content and run A/B-tests. It's free to get started and ready to go in a few minutes.
Personizely
personizely.net
Personizely is a conversion marketing toolkit used to make the most of every website visitor by collecting their contact info, increasing average order value and boosting sales with targeted popups. It makes it simple to create the high-converting popup with its easy to use builder which gives you t...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk is a conversion optimization toolset created for busy marketers. It offers quick, easy-to-use solutions that can help you boost sales in three ways: 1. Smart Ecommerce Popups help you build your lists faster, decrease cart abandonment and grow your ecommerce sales like never before. 2. Webs...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
We help businesses increase their online conversions, allowing experimentation without restrictions. With our simple approach and market-leading technology, we enhance digital experiences with an absolute focus on the customer at all times. Our technology was created in 2000, the first testing and t...
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr هي شركة عالمية رائدة في مجال التخصيص السلوكي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وخصوصية المستخدم لتمكين الشركات من زيادة معدلات التحويل والإيرادات، وجمع المزيد من العملاء المحتملين، وإعادة استهداف الزائرين بتوصيات مخصصة أثناء تجربة التسوق وبعدها.
WayMore
waymore.io
بذل المزيد من الجهد، وكسب الوقت، وتحقيق نتائج أفضل. تواصل مع عملائك. حافظ على سلامة عملائك. تنمية عملك. اكتشف الطريقالمزيد!
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai هو نظام اختبار A/B سهل الاستخدام بدون تعليمات برمجية ومنصة تخصيص مواقع الويب المصممة للمسوقين، وهي سريعة للغاية وخالية من الوميض وصديقة لتحسين محركات البحث وآمنة
Figpii
figpii.com
المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.
AdOptics
adoptics.com
توفر AdOptics خدمة تحسين التحويل التي تعمل على مستوى الإعلان. المكون الرئيسي للخدمة هو اختبار A/B التلقائي لبرنامج إعلانات Google.
Adalysis
adalysis.com
Adalys هي أداة متميزة لمحترفي الدفع لكل نقرة (PPC) تساعدك على توفير الوقت وتحسين الحسابات الكبيرة دون بذل أي جهد! نحن نراقب حساباتك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ونزودك بالبيانات المهمة حتى لا تفوتك أي فرص أبدًا ويمكنك الرد فورًا على أي مشكلات قبل أن تتطور أكثر. قم بزيادة إنتاجيتك إلى الحد الأق...
Kasplo
kasplo.com
تم تصميم برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني Kasplo لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع. استمتع بتجربة قوية للاحتفاظ بالعملاء ودورة الحياة والتحويلات.
Taplytics
taplytics.com
تختار فرق التطوير الحديثة Taplytics لزيادة عائد الاستثمار على الميزات التي تصدرها. نحن نقدم حلول اختبار AB عبر الأنظمة الأساسية وميزة Flag Flag التي تعمل على تعزيز التجارب ضمن التطبيقات ومواقع الويب الرائدة اليوم. تعمل شركة Taplytics على دعم التحول الرقمي للمؤسسات. نحن نعمل مع علامات تجارية مثل Look...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم ا...
Convertful
convertful.com
Convertful هو برنامج التقاط العملاء المحتملين الأعلى تقييمًا لتحويل المستخدمين إلى مشتركين أو مبيعات بريد إلكتروني جديدة.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...
Nosto
nosto.com
تُمكّن Nosto العلامات التجارية عبر الإنترنت من تقديم تجارب أصلية وذات صلة وشخصية في كل نقطة اتصال وعبر كل جهاز. وباعتبارها منصة تجربة تجارية (CXP) مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لسهولة الاستخدام، تعمل Nosto على تمكين العلامات التجارية من إنشاء تجارب رقمية جذابة وإطلاقها وتحسينها دون الحاجة إلى موار...
Upflowy
upflowy.com
أداة السحب والإفلات تعمل على زيادة التحويلات. قم بإنشاء تدفق لبناء النماذج والاختبارات والاستطلاعات وعمليات سير الإعداد وتحسينها، والمزيد.
Eppo
geteppo.com
تجري شركة Eppo اختبارات A/B موثوقة ومعتمدة على مستودعات البيانات. دقة إحصائية عالمية المستوى، وإدارة الميزات، وتقارير التجارب - كل ذلك في أداة واحدة.
Yieldify
yieldify.com
احصل على المزيد من الإيرادات من جمهورك في الموقع. Yieldify عبارة عن منصة تخصيص في الموقع للعلامات التجارية العالمية. قم بإشراك العملاء بمحتوى مخصص في الموقع بدءًا من التصفح وحتى الخروج - وحقق أداءً أفضل.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...