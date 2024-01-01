بدائل - Kamatera
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...
Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
Namecheap
namecheap.com
شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
DigitalOcean
digitalocean.com
شركة DigitalOcean, Inc. هي شركة أمريكية تقدم البنية التحتية السحابية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. توفر DigitalOcean للمطورين خدمات سحابية تساعد على نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تعمل في وقت واحد على أجهزة كمبيوتر متعددة. اعتبارًا من يناير 2018، كانت D...
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في ...
Bluehost
bluehost.com
تعد Bluehost، إحدى شركات Newfold Digital، شريكًا موثوقًا به لمستخدمي WordPress. تأسست Bluehost في عام 2003، وهي تمكن المبتدئين والخبراء على حدٍ سواء من إنشاء تواجد على الويب والحفاظ عليه من خلال استضافة ويب موثوقة وأدوات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق والأمن الآلي وأدوات WordPress. تسهل لوحة ا...
Vultr
vultr.com
تتمثل مهمة Vultr في جعل الحوسبة السحابية عالية الأداء سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها محليًا للشركات والمطورين حول العالم. لقد خدم Vultr، وهو المفضل لدى المطورين، أكثر من 1.5 مليون عميل في 185 دولة من خلال حلول حوسبة سحابية عالمية مرنة وقابلة للتطوير ووحدة معالجة الرسومات السحابية و...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم الفعلية...
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود ...
Contabo
contabo.com
Contabo🥇Cloud VPS وخوادم مخصصة بسعر سيعجبك. المزيد من قوة الحوسبة بتكلفة أقل | دعم حائز على جوائز من شخص حقيقي - وليس روبوت! | 6 مناطق، 10 مواقع | وقت تشغيل بنسبة 99.996% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
Gandi
gandi.net
➤ البريد الإلكتروني، واستضافة الويب، وشهادة SSL ✅ كل شيء يبدأ باسم النطاق ✅ اشترِ اسم النطاق المثالي من بين 750 امتدادًا لدينا!
HostGator
hostgator.com
HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.
Domain.com
domain.com
يعد العثور على نطاق موقع الويب المثالي أمرًا سهلاً مثل 1-2-3. قم بشراء اسم نطاق، وقم بإنشاء موقع ويب واستضافته، واستمتع بأدوات التسويق الاحترافية عبر الإنترنت.
GreenGeeks
greengeeks.com
استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!
Cloudways
cloudways.com
صُنعت للتجارب الاستثنائية. منصة الاستضافة السحابية المُدارة. ركز على عملك وتجنب كل متاعب استضافة الويب. تضمن الاستضافة المُدارة لدينا أداءً وموثوقية واختيارات لا مثيل لها مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعمل كفريقك الممتد، مما يجعل Cloudways خيارًا نهائيًا للوكالات المتنامية وشركات التجارة ...
Dynadot
dynadot.com
سوق مجال فائق القوة. نحن اسم نطاق معتمد من ICANN وحل لبناء موقع ويب يساعد في جعل إدارة نطاقاتك بسيطة وبأسعار معقولة وآمنة.
UpCloud
upcloud.com
بنية تحتية عالمية سهلة. يتم تشغيل آلاف الشركات بواسطة UpCloud حول العالم. يقوم عملاؤنا بتشغيل التطبيقات المهمة للأعمال على النظام الأساسي السحابي الخاص بنا على مستوى المؤسسات. إنهم يقدرون أدائنا العالي، والخدمة الموثوقة، والنهج الشخصي.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو موفر خدمة استضافة الويب عالي الكفاءة. قم باستضافة موقعك على منصة SwiftServer المضبوطة بدقة والتي تتميز بخيار Turbo Server لتحميل صفحات أسرع بما يصل إلى 20 مرة مقارنة بالحلول المنافسة. لدى A2 Hosting حل لاحتياجاتك سواء كنت بحاجة إلى استضافة مشتركة، أو استضافة موزع، أو استضافة VPS أو است...
Crazy Domains
crazydomains.com
توفر Crazy Domains أسماء النطاقات والاستضافة والتسويق عبر الإنترنت ومنتجات الأعمال لـ 100000 من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
Scaleway
scaleway.com
سحابة الاختيار. مساعدة المطورين والفرق على البناء والنشر والتوسع باستخدام النظام البيئي الأكثر اكتمالاً في أوروبا.
Serverspace
serverspace.io
خدمة تأجير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات السحابية: أجهزة قوية، اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99,9%، الدفع حسب الاستخدام، مراكز بيانات عالمية، دعم مباشر، مكتب في هولندا. Serverspace.io - مزود الخدمة السحابية.
Zomro
zomro.com
انضم إلى زومرو.كوم! تقدم شركتنا مجموعة واسعة من الخدمات: الاستضافة، VPS، Forex VPS، خوادم مخصصة، تخزين FTP، تسجيل النطاق، الحماية من هجمات DDOS، خدمات VPN وأكثر من ذلك بكثير. نحن نعمل منذ عام 2014. تقع خوادمنا في هولندا، والفريق في أوكرانيا ولاتفيا وهولندا. الدعم الفني جاهز للمساعدة في أي وقت من الي...
Hostwinds
hostwinds.com
توفر Hostwinds حلولاً سحابية يمكن الاعتماد عليها وبأسعار تنافسية. منذ تأسيسها في عام 2010، كان تعاطفنا الأساسي هو تقديم أفضل خدمة عملاء ومنتجات لعملاء الاستضافة في جميع أنحاء العالم. يظل دعمنا الاحترافي متاحًا لعملائنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتمتع بضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9999%. يمكن لعم...
RamNode
ramnode.com
RamNode - خوادم OpenStack SSD VPS السحابية عالية الأداء واستضافة cPanel المشتركة
Hivelocity
hivelocity.net
تأسست Hivelocity في عام 2002 على يد عدد قليل من الأشخاص الذين كانت مهمتهم: إنشاء شركة استثنائية ذات تركيز فريد على تبسيط الاستضافة. بدءًا من رف واحد من الخوادم الموجودة في الطابق السفلي المثالي، كانت رؤيتنا هي بناء شركة استضافة لا تدعم نمو العملاء فحسب، بل تعززه أيضًا. من خلال تركيز جهودنا على احتيا...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...
HostPapa
hostpapa.com
أفضل استضافة المواقع وتسجيل اسم النطاق. ابدأ موقع الويب الخاص بك مع HostPapa واحصل على أفضل دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع خطط استضافة الويب لدينا.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هي شركة رائدة في حلول الاستضافة السريعة للمواقع والتطبيقات ذات المهام الحرجة. امتلك VPS المستقر أو الاستضافة المخصصة للحصول على تشغيل سلس. UltaHost عبارة عن منصة استضافة ويب عالية الأداء تساعدك في الحصول على مواقع ويب سريعة ومستقرة وآمنة لأي نوع من المشاريع الرقمية، سواء كان متجر تجارة إلكت...
20i
20i.com
استضافة مُدارة عالية الأداء لكل مناسبة. انضم إلى أكثر من مليون وكالة ومستقلين وشركات ومحتالين للحصول على سرعة وموثوقية لا مثيل لهما. قم بإدارة جميع مواقع الويب/التطبيقات وأسماء النطاقات وCDN وشهادات SSL والبريد الإلكتروني والمزيد بسرعة وسهولة، كل ذلك من My20i، لوحة التحكم المصممة خصيصًا والبديهية. م...