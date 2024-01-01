بدائل - Kahuna
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
Pluralsight
pluralsight.com
منصة المهارات التقنية التي توفر تطوير الويب وشهادة تكنولوجيا المعلومات والتدريب عبر الإنترنت الذي يساعدك على المضي قدمًا باستخدام التكنولوجيا المناسبة والمهارات المناسبة. الآلاف من الدورات التدريبية حسب الطلب للغات البرمجة الشائعة وأدوات المطورين والمزيد!
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
GoTo
goto.com
يعد GoTo Meeting رائدًا في مجال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت للشركات حول العالم، ويأتي الآن كجزء من GoTo Connect، وهو برنامج اتصالات شامل مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. إن حل الاجتماعات، المتوفر للشراء بشكل مستقل، يحظى بثقة الملايين من الأشخاص يوميًا للتواصل والتعاون الافتراضي في الوقت الفعلي. احصل...
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
Springboard
springboard.com
إن برامج Springboard التي يقودها المرشدون عبر الإنترنت مضمونة لتوظيفك. تعلم علوم البيانات وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم والبرمجة من خلال إنشاء مشاريع واقعية.
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة والمتعددة الوسائط التي ت...
Trainual
trainual.com
Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليا...
PowerDMS
powerdms.com
منصة إدارة السياسات والامتثال رقم 1 للمؤسسات ذات الثقة العالية. في العالم الحقيقي، لا تعمل سياساتك وتدريبك واعتمادك في عزلة. لا ينبغي لبرنامج الامتثال الخاص بك أيضًا. اكتشف سبب ثقة أكثر من 4000 عميل في منصتنا المتكاملة.
Leapsome
leapsome.com
يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...
Schoox
schoox.com
Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل ال...
BetterUp
betterup.com
دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن ...
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go هو برنامج إدارة مدرسي حديث وسهل الاستخدام وبديهي مصمم خصيصًا لمراكز التعلم والشركات التعليمية. يمكنك بسهولة تتبع الجدولة وإدارة الرسوم والدروس الفردية والحضور والمزيد. كل ما تحتاجه لإدارة المدرسة الناجحة يتم الاحتفاظ به في مكان واحد ويمكن الوصول إليه في أي وقت. المهام التي تستغرق ساعات ف...
Whale
usewhale.io
أسرع طريقة لتنسيق فريقك. قم بتوثيق إجراءاتك وعملياتك وجعلها مركزية، وتدريب فريقك وإدارة مصدر مركزي واحد للحقيقة لجميع معارف شركتك.
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلا...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرامنغهام وماساتشوستس ودبلن، وتوفر حلولاً برمجية قائمة على السحابة (البرمجيات كخدمة) وإدارة رأس المال البشري (HCM). تم تصميم حلول الاعتراف الاجتماعي الخاصة بها للموظفين لتقدير ومكافأة بعضهم البعض كحافز للأداء والسلوكيات التي تتوافق مع قيم الشرك...
Culture Amp
cultureamp.com
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، و...
Torch
torch.io
Torch هي منصة تطوير الأفراد التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. باستخدام Torch، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة ومؤثرة تقود نجاح موظفيك ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير موظفيها، وإنشاء قادة ومديرين أقوى، وتعزيز أداء الأعمال.
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بت...
Wilco
trywilco.com
تعمل شركة Wilco على تحقيق معدلات تأهيل أعلى بنجاح وتقليل الاضطراب من خلال تحويل تجربة التعلم إلى سلسلة من التحديات العملية الجذابة. مع Wilco، يستكشف العملاء الجدد منتجك، ويكتشفون قيمته، ويعتمدون سير العمل الصحيح من خلال استكمال سيناريوهات واقعية في معمل افتراضي يحاكي بيئة عمل حقيقية. من خلال دمج Wil...
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
تدعم ردود الفعل 360 من Fuel50 النمو الوظيفي المعتمد من قبل الأقران في الوقت الفعلي. ادعم النمو الوظيفي غير المحدود لموظفيك داخل مؤسستك. تسمح تقنية 360 Feedback للموظفين والقادة والموجهين والمدربين بطلب الملاحظات وتلقيها وتقديمها لبعضهم البعض. ادعم التطوير الوظيفي الذاتي للقوى العاملة لديك. امنح موظف...
Glue Up
glueup.com
Glue Up عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) شامل يساعدك على بناء مجتمعك وتنميته من خلال الأحداث والعضويات والأدوات الرقمية الأخرى من مكان واحد. تدمج منصة Glue Up الكل في واحد أفضل إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث وإدارة العضوية والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع وإدارة الت...
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Cloud Assess
cloudassess.com
قم بتمكين القوى العاملة لديك من خلال منصة التدريب والتقييم في الوقت الفعلي التي توفر للمؤسسات التي تعتمد على المهارات وعالية الأداء ومقدمي التعليم العالي. تم تصميم منصتنا التعليمية المختلطة للعاملين في الخطوط الأمامية، مما يتيح التدريب المتنقل أثناء التنقل على المهارات التقنية والشخصية. سواء كان ذلك...