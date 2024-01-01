Kagami عبارة عن منصة ERP تعمل بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتغيير وسريعة الإطلاق. قم ببناء وإطلاق تطبيقات الأعمال الخاصة ببرامج المؤسسات بسلاسة، والمصممة لتعمل بالطريقة التي تعمل بها مؤسستك. * منصة الإطلاق السريع: تخلص من مشاريع تخطيط موارد المؤسسات (ERP) باهظة الثمن وطويلة الأمد. يتيح لك Kagami إطلاق حلول الأعمال المخصصة والمتكاملة الخاصة بك والتي تناسب احتياجاتك، في غضون أسابيع فقط. * يقودها محللو الأعمال: تحتاج منصة البرمجة المرئية ذات الكود التلقائي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Kagami إلى محلل أعمال فقط لفهم متطلباتك وإطلاق الحل المطلوب بسرعة لأي وظيفة معقدة. * العمليات التجارية المتكاملة: بينما يمكنك شراء أي حل من مجموعة العروض الخاصة بنا، يمكنك أيضًا إنشاء الحل المخصص الخاص بك والذي يمكنه تجاوز وظائف متعددة دون الحاجة إلى التكامل بين الوظائف المختلفة.

الموقع الإلكتروني: kagamierp.com

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