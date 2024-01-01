Kagami

Kagami

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الموقع الإلكتروني: kagamierp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kagami على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kagami عبارة عن منصة ERP تعمل بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتغيير وسريعة الإطلاق. قم ببناء وإطلاق تطبيقات الأعمال الخاصة ببرامج المؤسسات بسلاسة، والمصممة لتعمل بالطريقة التي تعمل بها مؤسستك. * منصة الإطلاق السريع: تخلص من مشاريع تخطيط موارد المؤسسات (ERP) باهظة الثمن وطويلة الأمد. يتيح لك Kagami إطلاق حلول الأعمال المخصصة والمتكاملة الخاصة بك والتي تناسب احتياجاتك، في غضون أسابيع فقط. * يقودها محللو الأعمال: تحتاج منصة البرمجة المرئية ذات الكود التلقائي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Kagami إلى محلل أعمال فقط لفهم متطلباتك وإطلاق الحل المطلوب بسرعة لأي وظيفة معقدة. * العمليات التجارية المتكاملة: بينما يمكنك شراء أي حل من مجموعة العروض الخاصة بنا، يمكنك أيضًا إنشاء الحل المخصص الخاص بك والذي يمكنه تجاوز وظائف متعددة دون الحاجة إلى التكامل بين الوظائف المختلفة.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: kagamierp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kagami. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

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