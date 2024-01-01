بدائل - Kafinea
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (المعروف سابقًا باسم TSheets Time Tracker) هو تطبيق لتتبع الوقت وجدولة قائم على السحابة يسمح لموظفيك بتسجيل الدخول والخروج من موقع العمل باستخدام الأجهزة الموجودة بالفعل في جيوبهم.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
احصل على بداية قوية. يمنح برنامج QuickBooks للعاملين لحسابهم الخاص المبتدئين والشركات الصغيرة الميزات التي يحتاجونها للمضي قدمًا.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
Deskera
deskera.com
برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount عبارة عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) قائم على السحابة والذي كان رائدًا في الصناعة لمدة 20 عامًا. يتيح هذا النظام الوصول غير المحدود في أي وقت وفي أي مكان. هناك ما يصل إلى 60.000 شركة فريدة حول العالم تستخدم Ecount حاليًا، تخيل لو أن كل شركة لديها عدة مستخدمين، يمكن أن يصل عدد المستخدمين ب...
Sage Accounting
sage.com
سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل).
weclapp
weclapp.com
Cloud ERP مع إدارة علاقات العملاء وإدارة البضائع والمحاسبة المالية weclapp هي منصة ERP للفرق. سواء كانت إدارة علاقات العملاء أو إدارة البضائع أو المحاسبة: مع weclapp، تتحكم الفرق بشكل مشترك في جميع العمليات التجارية المهمة في برنامج واحد فقط.
Sage Intacct
intacct.com
يمكنك زيادة عائد الاستثمار وتحويل مؤسستك مع المزود الأول والمفضل الوحيد لـ AICPA لبرامج المحاسبة والإدارة المالية للشركات من أي حجم.
MYOB Australia
myob.com
انشغل جيدًا مع MYOB. نظام واحد يقوم بأتمتة مهامك اليومية و · كن على دراية بما يؤثر على عملك من خلال الموارد الحديثة.
Dolibarr
dolibarr.org
برنامج ERP وCRM مفتوح المصدر قائم على الويب لإدارة النشاط المهني أو التأسيسي (الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستقلة أو الشركات الكبيرة): عروض الأسعار أو العروض التجارية، الفواتير، المنتجات، جهات الاتصال، جدول الأعمال، الطلبات، المشتريات، الأسهم، رسائل البريد الإلكتروني، CMS، POS
MRPeasy
mrpeasy.com
برنامج ERP/MRP للتصنيع بسيط ولكنه قوي قائم على السحابة. إدارة سلسة للإنتاج والمخزون والعملاء والمشتريات والشؤون المالية والفريق.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl هو نظام إدارة البيع بالتجزئة متعدد القنوات الذي يضع طلباتك ومخزونك وبياناتك المالية ونقاط البيع وإدارة علاقات العملاء في مكان واحد.
Exact
exact.com
حل تخطيط المشاريع الذي يساعد الشركات على إنشاء عروض الأسعار، وتعيين المهام للموظفين، وإنشاء الفواتير، والتنبؤ بالإيرادات.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Extensiv
extensiv.com
تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.
MYOB New Zealand
myob.com
انشغل جيدًا مع MYOB. نظام واحد يقوم بأتمتة مهامك اليومية و · كن على دراية بما يؤثر على عملك من خلال الموارد الحديثة.
Striven
striven.com
Striven عبارة عن مجموعة برامج إدارة أعمال شاملة تحتوي على كل ما تحتاجه مؤسستك لتحقيق النجاح.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
يمنح Plex المصنعين القدرة على الاتصال والتشغيل الآلي وتتبع وتحليل كل جانب من جوانب أعمالهم - من طابق المتجر إلى الطابق العلوي - لدفع تحول الأعمال. تشتمل منصة Plex Smart Manufacturing، المبنية في السحابة، على MES وERP وإدارة سلسلة التوريد وإنترنت الأشياء الصناعية والتحليلات لربط الأشخاص والأنظمة والآ...
ZapInventory
zapinventory.com
برنامج قوي لإدارة المخزون مع تكاملات التجارة الإلكترونية والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء. يتيح لك ZapERP إدارة عملك بالكامل من مكان واحد.
Xledger
xledger.net
يعمل الجيل التالي من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة من Xledger على تبسيط العمليات المحاسبية من خلال أتمتة عمليات AP وAR وأمين الصندوق. إنه يركز على الأتمتة والتقاط البيانات الذكية مما يتيح إعداد التقارير في الوقت الفعلي والإشراف الإداري المتميز واتخاذ القرارات بشكل أسرع. Xledger ...
WinWeb
winweb.com
يوفر WinWeb منصة SaaS الكل في واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة. منصة ERP مخصصة تتضمن وحدات مثل: إدارة علاقات العملاء، وخط أنابيب المبيعات، والمحاسبة، ومكتب المساعدة، ومراقبة المخزون، ونقاط البيع الإلكترونية + الكثير. تركز WinWeb بشكل أساسي على صناعات البيع بالجملة والخدمات والتجزئة. بدءًا من 49 دولارً...
ERPAG
erpag.com
هل تبحث عن نظام MRP قائم على السحابة؟ قم بتوصيل جميع العمليات التجارية وتبسيطها ضمن برنامج ERP وMRP قائم على السحابة. حاول الآن!
SoftLedger
softledger.com
يتميز نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) السحابي الخاص بنا بسهولة التعلم، ويتكيف مع أعمالك، ويتصل بالتطبيقات الأخرى.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy عبارة عن منصة سحابية شاملة لتلبية الاحتياجات التجارية B2B. تمكين العمليات التجارية الخلفية للعلامات التجارية D2C. يتمثل المفهوم في جمع جميع أصحاب المصلحة في مجال B2B على منصة سحابية مشتركة، مما يجعل التجارة B2B: آلية | كفاءة | متوافق. تعمل Cloud Platform على تغيير الطريقة التي تتعامل بها ا...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity هو حل كامل وقابل للتخصيص يدمج في بيئة فريدة جميع المجالات والوظائف التطبيقية المطلوبة لإدارة الأعمال. تشارك Divalto Infinity في جميع مستويات عملك. إنه يقلل التكاليف (مثل تحسين المخزون والإعداد والتخطيط) ويوفر تحليلات مفصلة لهوامش الربح الخاصة بك. بغض النظر عن النطاق الذي تعمل به شر...
OpenPro
openpro.com
OpenPro هي شركة رائدة في برامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) المرخصة مفتوحة المصدر. توفر حلول برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من OpenPro نظام إدارة مرنًا وقابلاً للتطوير ومميزًا بالكامل للشركات الصغيرة والشركات. يوفر التصميم المعياري للنظام أقصى درجات المرونة للعملاء. يمكن أن يكون OpenPro بمثابة نظ...