بدائل - KABOB

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.

OpSense

OpSense

opsense.com

OpSense عبارة عن منصة لإنترنت الأشياء (IoT) مصممة لسلامة الأغذية ومراقبة الجودة لصناعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. تقوم منصة OpSense بمراقبة درجة الحرارة والرطوبة والأبواب المفتوحة وظروف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمزيد. يساعد OpSense على منع فقدان المخزون وتحسين كفاءة التبريد وتحسين ال...

Roambee

Roambee

roambee.com

توفر Roambee رؤية أفضل لسلسلة التوريد عند الطلب، من أجل تسليم الشحنات والأصول في الوقت المحدد وبالكامل وفي حالتها في أي مكان في العالم. تعمل أكثر من 300 مؤسسة على تحسين تجربة العملاء ومستويات الخدمة وجودة المنتج والدورات النقدية وكفاءة الأعمال والاستدامة من خلال رؤى وبصيرة Roambee في الوقت الفعلي. أ...

Zippin

Zippin

getzippin.com

قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات ال...

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية