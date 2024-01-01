بدائل - KABOB

Roambee

roambee.com

توفر Roambee رؤية أفضل لسلسلة التوريد عند الطلب، من أجل تسليم الشحنات والأصول في الوقت المحدد وبالكامل وفي حالتها في أي مكان في العالم. تعمل أكثر من 300 مؤسسة على تحسين تجربة العملاء ومستويات الخدمة وجودة المنتج والدورات النقدية وكفاءة الأعمال والاستدامة من خلال رؤى وبصيرة Roambee في الوقت الفعلي. أ...