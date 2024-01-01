Jutsoo

Jutsoo

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الموقع الإلكتروني: jutsoo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jutsoo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة النقدية مثل رئيسه مع Jutsoo. Jutsoo عبارة عن منصة حديثة لإدارة الخزانة تساعد الفرق المالية على العمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال التمتع برؤية فعالة وموثوقة وفي الوقت الفعلي والتحكم في بياناتهم المالية عبر بنوكهم وحساباتهم المصرفية المختلفة.

الموقع الإلكتروني: jutsoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jutsoo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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