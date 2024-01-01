يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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إدارة النقدية مثل رئيسه مع Jutsoo. Jutsoo عبارة عن منصة حديثة لإدارة الخزانة تساعد الفرق المالية على العمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال التمتع برؤية فعالة وموثوقة وفي الوقت الفعلي والتحكم في بياناتهم المالية عبر بنوكهم وحساباتهم المصرفية المختلفة.

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