بدائل - JustReview

WizVille

wizville.com

تقوم WizVille بتحويل تجربة العملاء إلى محرك للنمو! تتيح منصتنا إمكانية إشراك جميع الموظفين في تحسين تجارب العملاء، قبل وأثناء وبعد البيع، على جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، لكسب المزيد من العملاء المخلصين والترويجيين. في المتوسط، يحصل عملاؤنا على 10% في NPS كل عام ويزيدون من تقييماتهم على منصات مراجع...