JustReply

JustReply

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: justreply.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JustReply على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

JustReply هي أداة لدعم العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للشركات في المراحل المبكرة إجراء محادثات دعم هادفة مع المستخدمين على نطاق واسع.
الفئات:
Productivity
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: justreply.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JustReply. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

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zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

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