قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Bonfire is a B2B EaaS (Experience as a Service) concierge chatbot, leveraging AI to enable businesses to captivate their users with engaging experiences from the very first interaction. Bonfire enables companies to create AI-powered chatbots, trained on their data. Simply connect the apps you use to train the AI, define the use case, and integrate into your website - no coding needed.

الموقع الإلكتروني: justbonfire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bonfire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.