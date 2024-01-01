Bonfire

Bonfire

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: justbonfire.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bonfire على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bonfire is a B2B EaaS (Experience as a Service) concierge chatbot, leveraging AI to enable businesses to captivate their users with engaging experiences from the very first interaction. Bonfire enables companies to create AI-powered chatbots, trained on their data. Simply connect the apps you use to train the AI, define the use case, and integrate into your website - no coding needed.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: justbonfire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bonfire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

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Podium

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Verizon

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Tidio

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