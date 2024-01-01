قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تحويل قاعدة البيانات الخاصة بك إلى قبو البيانات. خفف من مخاطر تسرب البيانات عن طريق تأمين بياناتك. تضمن بوابة قاعدة بيانات JumpWire أن المستخدمين والتطبيقات المصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى البيانات الحساسة.

الموقع الإلكتروني: jumpwire.io

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