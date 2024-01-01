JumpWire

JumpWire

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: jumpwire.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JumpWire على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحويل قاعدة البيانات الخاصة بك إلى قبو البيانات. خفف من مخاطر تسرب البيانات عن طريق تأمين بياناتك. تضمن بوابة قاعدة بيانات JumpWire أن المستخدمين والتطبيقات المصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى البيانات الحساسة.

الموقع الإلكتروني: jumpwire.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JumpWire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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