بدائل - Jumpshare
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
Loom
loom.com
قم بتسجيل ومشاركة رسائل الفيديو على شاشتك أو الكاميرا أو كليهما. أسرع من كتابة بريد إلكتروني أو عقد اجتماع مباشر. مجاني للاستخدام على أنظمة Mac، وWindows، وChrome، وiOS، وAndroid.
Descript
descript.com
قم بتسجيل الصوت والفيديو ونسخه وتحريره ومزجه والتعاون فيه وإتقانه باستخدام Descript. تحميل مجانا →.
Synthesia
synthesia.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية مباشرةً من متصفحك
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Zight
zight.com
برنامج تسجيل الشاشة CloudApp لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. قم بتسجيل الفيديو وكاميرا الويب وملفات GIF والتقاط شاشتك ومشاركتها على الفور على السحابة.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات بودكاست ذات جودة إنتاجية في ثوانٍ. تتمثل مهمة الشركة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى رواية القصص عبر البث من خلال أدوات سهلة الاستخدام تتسم ...
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Cincopa
cincopa.com
سينكوبا عبارة عن منصة لاستضافة الصور والفيديو، تقدم تصميمات متنوعة لعرض الشرائح ومعارض الصور ومشغلات الفيديو وحلول استضافة الفيديو الخاصة والمزيد
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Hippo Video
hippovideo.io
منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.
Panopto
panopto.com
Panopto هي شركة برمجيات توفر تسجيل المحاضرات، وتسجيل الشاشة، وتدفق الفيديو، وبرامج إدارة محتوى الفيديو، والتي غالبًا ما تستخدم في بيئات التعلم الإلكتروني. تأسست الشركة كفرع من جامعة كارنيجي ميلون (CMU) في عام 2007 على يد اثنين من أساتذتها - ويليام جوتمان (الرئيس التنفيذي الحالي) وويليام شيرليس - بال...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Claap
claap.io
اجتماع أقل. المزيد من العمل. قم بتسجيل مقاطع فيديو سريعة لشاشتك، واحصل على تعليقات سياقية، واتخذ القرارات. الطريقة الحديثة لمواءمة الفرق الهجينة.
Sendspark
sendspark.com
تواصل مع العملاء عبر الفيديو. تحفيز المزيد من المشاركة. بناء العلاقات الإنسانية. زيادة تحويلات البريد الإلكتروني.
BombBomb
bombbomb.com
احصل على نتائج أفضل بسرعة وسهولة بإضافة الفيديو إلى أي بريد إلكتروني.
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
قم بإنشاء تجربة فيديو غامرة مع صديق. تتيح لك تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى الاختيار بين وجهك أو ما تنظر إليه. باستخدام OOO، يمكنك تصوير ما هو أمامك ومشاركة رد فعلك في الوقت الفعلي على نفس الشاشة، حتى تكون في منتصف الحدث.
Quickpage
quickpage.io
Quickpage عبارة عن أداة لمتابعة المبيعات بالفيديو تعمل على زيادة التفاعل بنسبة 200%. البريد الإلكتروني عبر الفيديو والرسائل النصية هو مستقبل المبيعات.
Covideo
covideo.com
قم بتسجيل وإرسال وتتبع رسائل البريد الإلكتروني والنصوص عبر الفيديو في دقائق. تخلص من الضوضاء باستخدام Covideo - الحل البسيط المصمم للتواصل بشكل أكثر ذكاءً.
ScreenPal
screenpal.com
يوفر ScreenPal (المعروف سابقًا باسم Screencast-O-Matic) أدوات وخدمات بديهية وفعالة لإنشاء مقاطع فيديو تعاونية ومشاركتها يسهل على الجميع استخدامها، بما في ذلك مسجل الشاشة والتقاط الشاشة ومحرر الفيديو وخدمة استضافة الفيديو. ScreenPal هو الحل الأساسي لإنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها للجميع. تتمثل مهمتنا ...
Sendler
sendler.ai
قم بتوسيع نطاق عملك من خلال مقاطع الفيديو المخصصة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا احتضن حقبة جديدة من اتصالات المبيعات من خلال مقاطع الفيديو المخصصة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تضمن إحداث تأثير تحويلي.
Trainn
trainn.co
منصة تدريب العملاء للفرق الحديثة. قم بإنشاء مقاطع فيديو للمنتج وأدلة تفاعلية وقاعدة معرفية وأكاديمية تحتوي على اختبارات وشهادات - كل ذلك بدون تبعيات التصميم والتطوير.
Weet
weet.co
أصبحت مقاطع الفيديو التدريبية التفاعلية سهلة Weet هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية تفاعلية وفيديو تعليمات العمل وفيديو توضيحي والمزيد...
Vuleads
vuleads.com
احجز اجتماعات أكثر بثلاثة أضعاف مع Vuleads - النظام الأساسي القوي للتنقيب عن الفيديو الذي ينشئ مقاطع فيديو مخصصة على نطاق واسع للمبيعات. ابدأ مجانًا.
VideoCom
videocom.com
VideoCom عبارة عن منصة شاملة لإنشاء ومشاركة عروض الفيديو التقديمية والعروض التوضيحية والبرامج التعليمية والكيفية والمواد التدريبية. فهو يتيح لك تسجيلات الشاشة مع التعليق الصوتي والتعليقات التوضيحية، وتخصيص الشرائح عن طريق إضافة كاميرا الويب الخاصة بك والوسائط المتعددة المتنوعة، وإضافة مكالمات تفاعلي...
Shootsta
shootsta.com
منصة واحدة لجميع احتياجات إنشاء الفيديو الخاصة بك قم بتغيير طريقة تواصلك باستخدام قوة الفيديو. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة وفعال من حيث التكلفة على نطاق واسع باستخدام مجموعة تطبيقات وخدمات Shootsta. تفضل بزيارة موقعshootsta.com محتوى فيديو عالي الجودة على نطاق واسع قم بإنشاء مقاطع فيديو احترافية بسه...
DeepHow
deephow.com
DeepHow هو أول حل للذكاء الاصطناعي لالتقاط المعرفة والتدريب في مجال التجارة الماهرة. إنها في الأساس منصة فيديو وتطبيق التقاط يسمح للمؤسسات بالتقاط عملياتها على جهاز ذكي، وتحميلها إلى النظام الأساسي عبر السحابة، ومن ثم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقسيم الفيديو ونسخه وترجمته إلى خطوات ولغات ذات صلة...
Weezly
weezly.com
Weezly هي منصة رائدة تعيد تعريف كيفية تواصل الشركات مع العملاء المحتملين، وتجمع بين كفاءة الجدولة واللمسة الشخصية لرسائل الفيديو وتعدد استخدامات تسجيل الشاشة. تم تصميم Weezly لتبسيط عملية التواصل، وهو يعمل على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بطريقة أكثر جدوى وفعالية. شاهد العرض التوضيحي: https:/...
TwentyThree
twentythree.com
TwentyThree عبارة عن منصة شاملة لتسويق الفيديو توفر مجموعة واسعة من الميزات والأدوات لمساعدة المؤسسات في إنشاء محتوى الفيديو والندوات عبر الإنترنت وإدارته وتحليله. تهدف المنصة إلى تمكين الفرق من الاستفادة من الفيديو بشكل أكثر فعالية لأغراض التسويق والتواصل والتعاون. ولدت TwentyThree ولا يزال مقرها ...