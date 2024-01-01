Jumpshare

Jumpshare

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الموقع الإلكتروني: jumpshare.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Jumpshare is an all-in-one visual communication platform that helps you get your message across using instantly shareable screen recordings, screenshots, and GIF captures. Packed with powerful sharing features and a robust processing engine that can preview over 200 file formats online, Jumpshare is the fastest and easiest way to share your work and ideas.
الفئات:
Photography & Graphics
برامج اتصالات الفيديو

الموقع الإلكتروني: jumpshare.com

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