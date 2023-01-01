WebCatalog
deals&projects

deals&projects

my.dealsandprojects.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من deals&projects على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج الوكالة الذي يلهم. مثالية للفرق المكونة من 3 إلى 50 موظفًا. الحصول على المشاريع وتنفيذها وفواتيرها من مكتب منزلك. برنامج متكامل مثالي للوكالات في كل صناعة.

الموقع الإلكتروني: dealsandprojects.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ deals&projects. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

pr0gramm

pr0gramm

pr0gramm.com

phase6

phase6

phase-6.de

Marley Spoon

Marley Spoon

marleyspoon.de

Covidoo

Covidoo

app2.covidoo.de

sipgate

sipgate

login.sipgate.com

BILD.de

BILD.de

bild.de

ntv Nachrichten

ntv Nachrichten

n-tv.de

MagentaTV

MagentaTV

web.magentatv.de

ARD Mediathek

ARD Mediathek

ardmediathek.de

gastromatic

gastromatic

app.gastromatic.de

FAZ.NET

FAZ.NET

faz.net

QuoJob

QuoJob

cunds.quojob.de

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية