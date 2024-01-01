Jovian

Jovian

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الموقع الإلكتروني: jovian.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jovian على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Jovian هي جامعة عبر الإنترنت لتطوير البرمجيات وعلوم البيانات. نحن نقدم برامج عملية تركز على الصناعة لمساعدة المهنيين على تعلم المهارات التقنية، وبناء مشاريع واقعية، والتقدم في حياتهم المهنية. يتعلم الطلاب مهارات عملية، ويبنون مشاريع محفظة واقعية، ويخضعون للتدريب على الاستعداد الوظيفي. يقدم مدرسونا التوجيه والإرشاد على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر Slack & Zoom. يحصل الطلاب أيضًا على إمكانية الوصول إلى الوظائف مع أكثر من 200 شريك توظيف.

الموقع الإلكتروني: jovian.com

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