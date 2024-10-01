بدائل - Jopwell

Untapped

untapped.io

Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون...